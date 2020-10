[Video] Guillermo Britos “Todas las obras que anuncié ayer las gestioné yo con mi equipo de trabajo. La verdad siempre es una sola”

El intendente municipal, Guillermo Britos, consideró importante realizar ciertas aclaraciones respecto de las obras anunciadas ayer, luego de dos publicaciones de la oposición en algunos medios locales.

En este sentido, el jefe comunal aseguró que “Chivilcoy no estuvo en el radar de Nación en los últimos 4 años y no hay ninguna obra que lo pueda desmentir” y destacó la importancia de “hablar siempre con la verdad”.

“Dijeron que Chivilcoy se benefició con la autopista de Luján-Bragado. La autopista, lamentablemente, no se hizo ni un km entre Mercedes y Suipacha, estamos hablando de una demora de más de 30 años, de los cuales 4 corresponden al gobierno de Macri. Me gusta hablar con la verdad y contestar con coherencia, pero es muy difícil cuando del otro lado se miente como lo han hecho en esa solicitada. Una publicación pedida debe decir quien la pide, porque estoy contestando algo que no sé quién la firma”, sostuvo.

En otro orden, el intendente se refirió a la ejecución de las obras en la ciudad durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y expresó: “La información concreta es que todas las obras que se hicieron durante la gestión de Macri fueron hechas en parte por la provincia y en una gran parte por los vecinos de Chivilcoy. No fue un regalo que nos hizo Vidal, estoy agradecido con la exgobernadora María Eugenia Vidal porque hizo lo que no hizo Macri, que fue atender a Chivilcoy”.

Y remarcó: “Es totalmente falso que la Provincia se hizo cargo del 100 por ciento de algunas obras. Nación no puso un centavo, provincia puso el 70 por ciento en determinadas obras y otras obras la pagó 100 por ciento el municipio; eran obras que tenía que hacer el Ministerio del Interior de Nación, de quien dependía en ese momento Obras Públicas, pero no soy yo quien debe explicar por qué no se hicieron”.

“En el año 2017 fuimos con otros intendentes al Congreso y logramos que se incluya en el presupuesto el segundo colector cloacal y obras que nunca se realizaron. Es una mentira que Chivilcoy este año va a recibir 7 millones de pesos del FIM, porque ya de hecho hasta hoy hemos recibido más de 15 millones. Todo lo que se reparte por coparticipación, de cada mil millones de pesos que reparte la Provincia, 7 millones 600 mil son para Chivilcoy, porque la ciudad tiene el 0,76 por ciento de índice de coparticipación”, explicó el intendente.

Respecto de las obras anunciadas ayer, consideró importante aclarar y remarcar: “Las obras las deciden y las ejecutan los intendentes”. Y continuó: “Para la obra de los consultorios externos del hospital fui yo quien decidió usar los 15 millones de pesos. Durante los 4 años anteriores ni Nación ni Provincia nos dieron los fondos para terminar los consultorios externos y es una realidad”. E informó: “El segundo proyecto que presentamos en ENOHSA es para finalizar obras de cloacas en calles, Paso de la Patria, Av. Urquiza, Av. Bernardo de Irigoyen y Gato y Mancha. También sumamos cuadras de la calle Alvear. Estas obras fueron gestionadas en mi oficina con gente de ENOHSA, yo y nadie más”.

Por último, Britos aseguró que “no hace falta que se hagan cargo de las obras que consigo yo, que consigan sus propias obras”.

Y culminó: “La verdad siempre es una sola, le pido a los dos espacios de la oposición, separo de esto a Zaccardi y Ferro, que la política no es comentar lo que hace el intendente, sino crecer desde su propio espacio generando proyectos y obras. Todas las obras que anuncié ayer las gestioné yo y mi equipo de trabajo, podrán sacarse mil fotos, pero los vecinos saben que las gestionó el intendente. Algunos todavía tienen que informarse, por eso les vuelvo a decir que las puertas de mis oficinas están abiertas para que lo hagan. Para hablar hay que informarse y para crecer hay que trabajar y nada más”.

VIDEO