[VIDEO] Alonso y Dellepiane: “Esta lista representa mirar para adelante y empezar a transitar con propuestas y solidez un camino distinto”

En el día de ayer, tras un encuentro exclusivo con DECHIVILCOY, la candidata a intendenta por el Frente de Todos Chivilcoy, Constanza “Coty” Alonso, junto a Luciano Dellepiane, quien la acompaña como candidato a primer concejal, hablaron sobre la elección de los integrantes de la lista en su alianza con el Partido Justicialista, ahondaron en temas como la unidad del peronismo y analizaron el país que deja Mauricio Macri presentando desde lo local algunas de sus propuestas para el futuro de Chivilcoy.

Con respecto su candidatura por el Frente de Todos Chivilcoy, Alonso aseguró que “esto se construyó con un grupo de compañeros, un recorrido del espacio político, de varios años de trabajo, donde fuimos legitimando la coherencia de las ideas, de haber estado siempre en el mismo lugar y eso nos llevó hace dos o tres meses a definir desde el espacio de Unidad Ciudadana que iba a ser yo quien este encabezando ese proceso” , y luego expresó que el acuerdo con el Partido Justicialista “nos tiene muy satisfechos y muy contentos. Hemos logrado consensuar una lista muy equilibrada con compañeros y compañeras de muchos sectores y me han honrado con la posibilidad de representar al peronismo en Chivilcoy”.

Por su parte, Dellepiane, apuntando a la conformación de la lista, declaró que “hace mucho tiempo que el peronismo en todas sus variantes está compitiendo electoralmente muy desmembrado y eso conspira contra las posibilidades de victorias electorales” , y en este sentido hizo hincapié en el “esfuerzo para poder confluir en una lista de unidad, por supuesto, siempre teniendo en cuenta de que hay un montón de compañeros que al momento del cierre de listas se pueden sentir molestos porque han quedado relegados en sus legítimas aspiraciones electorales, pero siempre pasan estas tensiones. La idea es juntarse y tirar todos para el mismo lado de aquí a las PASO”.

Además, Alonso destacó la labor de algunos de los integrantes que conforman la formula local como Claudia Bogliolo, quien renovaría su banca como concejal del Partido Justicialista, Leticia Berdugo “que ha hecho un gran trabajo dentro del Consejo Escolar y la presencia de Nicanor Feo, que es un referente de muchos años de la Juventud Peronista y hoy tiene un lugar. Luciano (Dellepiane) es un compañero que está volcándose hoy a la actividad política por primera vez, pero tiene un camino y una historia familiar en el peronismo”.

Más tarde reconoció que en los cierres de listas “hay aspiraciones que son válidas y todos tienen derecho a ir por ellas, pero en el trascurrir de las negociaciones hay espacios que prefieren no formar parte de una lista en determinado lugar”, y remarcó que “obviamente habrá algunos compañeros que no estarán dentro de esa lista, pero estamos hablando con todos y tratando de incorporarlos a este proyecto , porque un gobierno no se cierra solamente en una lista de concejales. Nosotros tenemos que pensar en gobernar Chivilcoy a partir del 10 de diciembre y para eso necesitamos una coalición muy amplia”.

Y en este marco agregó “que la gente estaba esperando una renovación en el peronismo, nosotros venimos con juventud, pero también venimos con muchos compañeros que tienen un recorrido, que tienen experiencia y aportar renovación” , y concluyó declarando que “queremos un futuro para nuestra ciudad. Creo que esta lista representa mirar para adelante y empezar a transitar con propuestas y mucha solidez un camino distinto para Chivilcoy”.

Los efectos de la Interna del Partido Justicialista de Chivilcoy

Con respecto a la decisión del ex intendente municipal, Ariel Franetovich, a no presentar su precandidatura, Dellepiane opinó que son decisiones personales que deben respetarse pero que no comparte, y estimó que Ariel “es una persona muy valiosa que todavía tiene muchísimo para dar , es una persona muy querida que ha trabajado mucho por Chivilcoy y nosotros guardamos las esperanzas de que, pasado el cierre de lista, poder contar con su anuencia, sus concejos y creo que conociéndolo a Ariel vamos a poder contar con él”.

Sobre la baja de la lista del Dr. Gustavo Bruno, explicó que “las listas se presentan en la Junta Electoral del Partido, que es un órgano independiente y no hay injerencia de ningún tipo en el ámbito local. La realidad es que el mecanismo siempre es el mismo: las listas se elevan y después, en un ámbito que excede a la militancia y dirigencia local, se determinan cuáles son las que se habilitan y las que no se habilitan”.

En esta línea, Alonso dijo que “hoy la gente no está preocupada por los problemas políticos, sino que está preocupada porque no puede pagar la luz, porque tiene miedo de perder el laburo, porque no pueden comprar los medicamentos o porque la jubilación mínima no alcanza ni para pagar los servicios y poner un plato de comida en la mesa. Lo que tenemos que definir los candidatos son propuestas para abordar esa realidad que tienen los vecinos”, y en este sentido manifestó que “en esta campaña no vamos a hablar de cuestiones de rosca, de manejo y de cuestiones que están muy lejos de lo que le pasa al vecino, sino que vamos a tratar de abordar esas problemáticas y proponer soluciones”.

Sobre la gestión actual y el futuro de Chivilcoy

Alonso se refirió a las situaciones complejas que está atravesando Chivilcoy y opinó que “desde el gobierno local no se han podido abordar las problemáticas que han emergido con mucha potencia en este último tiempo. Creo que hay una falencia muy grande en lo que es producción, el trabajo, la educación. También hay que hablar de salud y otras cuestiones que no han sido prioridad en esta gestión”.

Pero en este sentido aclaró que “no queremos personalizar esta campaña en la figura del intendente, vamos a tratar de hacer una campaña lo más limpia posible , hablando de propuestas y por supuesto marcando algunas cuestiones que nos parece que no se han trabajado en esta gestión y que sin dudas hay que abordarlas para lo que viene”.

Por su parte, Dellepiane se mostró convencido de que “cuando uno está gestionando quiere que las cosas vayan bien, la crítica por critica misma no existe”, y aseguró que “el intendente y su equipo están haciendo lo que ellos consideran que es lo mejor dentro de la gestión. Nosotros tenemos una visión de ciudad que difiere en ese sentido” , por lo que consideró importante pensar en la transformación de Chivilcoy.

“Tenemos que apuntar a que Chivilcoy sea una ciudad pujante, creo que tiene toda la potencialidad. Hubo una obra muy importante que fue la Segunda Circunvalación que ha hecho de Chivilcoy una ciudad enorme, y desde el primer anillo de circunvalación al segundo hay un montón de cosas para hacer , se puedan enfocar políticas para el desarrollo de ese segundo”, expresó Dellepiane y luego finalizó apuntando que “la única motivación que debemos tener es la del desarrollo económico y social del distrito, y en ese camino nos van a encontrar trabajando”.

Algunas propuestas del Frente de Todos para Chivilcoy

Con miras al futuro, Alonso y Dellepiane anunciaron algunas de sus propuestas centrales de cara a las PASO, haciendo hincapié en el desarrollo de la producción como eje principal para el crecimiento de la ciudad.

En un comienzo, Alonso cuestionó el manejo de residuos sólidos a nivel municipal señalando que “se trata de hacer algún convenio que creemos, que es un parche para salir de este paso electoral , pero no se piensa en un plan integral y sistemático para trabajar en lo que es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Luego apuntó a la producción como “eje en esta campaña, porque el tema que más sale en los vecinos es el problema de la ocupación, del trabajo, de la cantidad de comercios que cierran y creemos que un gobierno municipal no puede ser un actor pasivo frente a todo lo que está pasando” , y agregó que estas problemáticas “se van a resolver en la medida que también haya un Gobierno Nacional que de vuelta la página y empiece a pensar con sus políticas en los trabajadores”.

En otro orden, Dellepiane hizo hincapié en la creación de una Secretaría de Desarrollo Local “donde se articulen todas las actividades entre el factor público y el factor privado, y que sea encabezada por alguien que tenga que ver con el desarrollo de la producción , para que se faciliten las herramientas que tiene el estado a disposición para generar el desarrollo económico”.

En el mismo sentido, Alonso aseguró que para que sea posible el desarrollo “no hay otro camino que planificar y empezar a trabajar en las distintas líneas que se entrecruzan en un plan estratégico, y por eso hay que hacer eje en la educación , ver cuáles son las carreras, especializaciones y las cuestiones que tenemos que trabajar para que en Chivilcoy nuestros hijos se puedan formar en carreras en las que puedan trabajar y desarrollarse profesionalmente”.

Además, manifestó la importancia de retomar la cuestión de la vivienda en Chivilcoy porque “tenemos un déficit habitacional muy grande, en lo que es vivienda social se han dejado muchísimas viviendas sin terminar y no se ha gestionado, en estos cuatro años no se entregó una sola vivienda en Chivilcoy” , y reveló que “hay experiencias de otros municipios que nosotros estamos tratando de adaptar a nuestra ciudad, que han logrado de hacerse de muchos terrenos trabajando bien y haciendo de la Ley de Habitad una herramienta para poder facilitar el acceso al terreno”.

Por último Alonso sintetizó que “la planificación tiene que darse en todos los sentidos, en términos de infraestructura, urbanización, desarrollo, producción y en términos de seguridad también”, y Dellepiane finalizó recalcando que “a partir de ahora vamos a poder llegar al vecino con las propuestas que tenemos, creo que es un proyecto político motivador a largo plazo. Me parece que vamos a llegar a las elecciones con un frente muy competitivo y muy potente”.

Entrevista: Suyay Galiotti

VIDEO