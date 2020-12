La Beriso le escribió un tema a Maradona: “El mundo a mis pies”

Como parte de los homenajes a Diego Armando Maradona, la banda de rock nacional le compuso una emotiva canción. “Un pequeño homenaje al más grande del mundo”, escribieron.

Los homenajes al Diego trascienden el mundo del deporte. “El mundo a mis pies“, así se titula la nueva canción de La Beriso, la banda de rock oriunda de Avellaneda, que lanzó un tema dedicado a Maradona.

El nuevo tema, que puede escucharse desde el canal de Youtube de la banda comienza: “Venime a buscar cuando ya no me tengas más, vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies, no lloren por mi esta vez, las flores marchitas cuando no las puedo ver”.

La canción, que ya tiene más de 80 mil reproducciones fue subida hoy al canal de YouTube de La Beriso con el mensaje: “Un pequeño homenaje al más grande del mundo“.

En el vídeo se lo ve a Rolando Sartorio, cantante y líder de la banda interpretando el tema con una guitarra mientras de fondo se recrean imágenes de momentos incónicos del Dios del fútbol.

“Perdón que me retire, y que lo hice sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad“, reza el estribillo de la canción que según su compositor fue creada y grabado en apenas dos días.