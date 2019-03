[VIDEO] Mangino: “Si creen que hay un hecho de corrupción que se presenten en la Justicia y lo prueben”

La presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Mangino, tras finalizada la apertura de la sesión, reiteró los agradecimientos que espetó en su discurso y volvió a apuntar contra sus compañeros del bloque Cumplir.

“A veces nos olvidamos de lo importante y hay que agradecer, antes de que sea tarde, por eso resalté a aquellos que me acompañaron; yo me presenté a una elección y gané, y mis compañeros me dieron la espalda, pero tal como esboza la célebre frase del peronismo el que gana conduce, el que pierde acompaña, y parece que la habían olvidado”, deslizó Mangino.

Respecto al inicio de estas sesiones, expresó que la misma se desarrolló “en forma tranquila”: “teniendo en cuenta el condicionamiento de que es un año electoral, más allá de acuerdos y desacuerdos burocráticos, fue una sesión democrática”.

“A mí me gustaría que se realizaran más proyectos de ordenanzas referidos a temas locales, no obstante, Chivilcoy no está solo, depende de un gobierno provincial y nacional, que además es de otro signo que el local, y entonces hay que tratar temas de esas índoles”, argumentó.

Sobre las críticas a su posicionamiento, Mangino respondió: “Se puede ser una oposición constructiva, yo apoyé con mi voto muchas iniciativas que no tiene que ver con mi espacio porque me parece que le hacían bien a Chivilcoy”.

Con relación al tema de corrupción que denunció en un medio nacional la concejal Claudia Bogliolo, la presidenta del Concejo declaró: “Se hicieron muchas notas sobre esta cuestión; si un concejal cree que hay un hecho de este tipo, no sólo acusa al que recibe la coima, sino al que la efectúa, por ende, las denuncias no deben ser mediáticas, sino en la Justicia que es donde corresponde”.

“Si creen que hay un hecho de corrupción que se presenten en la Justicia y lo prueben”, sentenció.

