[VIDEO] Los concejales del oficialismo no participarán de la sesión extraordinaria convocada para el 27 de febrero

SESIÓN EXTRAORDINARIA

[VIDEO] “Estamos como legisladores para tratar de dar soluciones a los vecinos, no para ser preservativos de un capricho”, manifestó Lucas Burgos.

En la tarde de este domingo, por medio de una conferencia de prensa, los integrantes del bloque de concejales que responden al Ejecutivo dejaron clara su intención de no estar presentes en la sesión extraordinaria convocada por la presidenta del Cuerpo, Patricia Mangino; a pedido de los concejales del PJ Cumplir y Unidad Ciudadana.

Los cuatro puntos a tratarse en la sesión extraordinaria según enunciaron los concejales oficialistas son: el aumento salarial para este año, la solicitud de la apertura de la carrera de Enfermería, un proyecto de resolución para garantizar el inicio escolar 2019 y la creación de una comisión para el seguimiento del ciclo lectivo.

En referencia a esto, el presidente del bloque, Lucas Burgos expresó que “según la ley de Concejos Deliberantes, las sesiones extraordinarias puede convocarlas el intendente en caso de una situación urgente, y también puede ser convocado por los mismos concejales, bajo el mismo fundamento, con 1/3 de los componentes; ante esto, nosotros no vemos que podamos dar una solución urgente ante los temas planteados.

Con respecto al inicio de clases, Burgos indicó que el proyecto de resolución dice “que el Concejo Deliberante podrá garantizar el inicio de clases”.

“Históricamente esto ha sido siempre un problema, más allá del gobierno en funciones, nosotros reprochamos que cada vez que comienzan las clases los docentes no tengan resuelto su salario y que no estén las condiciones edilicias ideales, pero la verdad es que nuestro Concejo Deliberante no lo puede garantizar”, exclamó el edil.

En este sentido, arremetió: “qué es lo que queremos garantizar, si lo hiciéramos, le estaríamos mintiendo de movida a la gente”.

Asimismo, aclaró: “Concordamos en la urgencia, y en el deseo de que inicien las clases el 6 de marzo, pero lamentablemente no podemos garantizar nada; por eso, plantearon un proyecto de resolución y no de ordenanza, porque es simplemente para expresar un deseo”.

“Al igual que el punto de la comisión de seguimiento, estamos de acuerdo con que se cite a las partes de la comunidad educativa para tener un pantallazo general de cómo están las cuestiones en los colegios, pero de ahí a poner en un primer punto que podemos garantizar el inicio de las clases, eso es una mentira”, sostuvo.

Por su parte, la concejal Sofia Matteucci explicó en referencia al pedido de aumento para los jubilados municipales en el 2019, que de lo que se habla es de que “el IPS le exigía al Ejecutivo que se formule en forma escrita una ordenanza que especifique el aumento para los empleados municipales activos, para así liquidar las jubilaciones con aumento tanto para los docentes como para los empleados municipales jubilados”.

Matteucci informó: “Este es un tema más de índole burocrático, y los empleados jubilados lo podrán cobrar una vez que ya lo hayan hecho los empleados activos, quienes lo harán el 1 de marzo, ese día comienzan las sesiones ordinarias donde esto mismo quedará estipulado”.

“Luego, IPS en el término de dos meses garantiza el cobro efectivo del aumento para los jubilados”, agregó.

De esta forma, expuso que “si bien IPS corresponde al orden provincial, como depende del aumento a los activos municipales, el Ejecutivo envió esta ordenanza”.

Por último, respecto a la tecnicatura de Enfermería Matteucci explicó que la inscripción ya se abrió, y está garantizada la apertura. “El proyecto, que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante, se había presentado en diciembre, pero en ese momento, no se trató; por tal razón, se tratará cuando empiecen las sesiones ordinarias, de igual manera se avaló la preinscripción para evitar inconvenientes”, esgrimió.

“Estos dos casos son temas de forma, de orden burocrático, que el Ejecutivo ha sabido resolver y por tal razón no ha llamado a una sesión extraordinaria”, profirió Matteucci.

Más tarde, Burgos cuestionó a un concejal de Unidad Ciudadana: “He escuchado que argumentó que estas presentaciones son partidarias y se han realizado en todos los concejos deliberantes”.

En respuesta a esto, Burgos manifestó: “Cuando uno busca hacer política con la necesidad de la gente, a mí me genera un gran malestar”.

“Nosotros hemos sido electos legisladores para tratar de dar soluciones de los problemas de los vecinos de Chivilcoy, y no para hacer caso de los caprichos de algún concejal”, exhortó.

A lo que añadió: “Esto es sólo para hacerle saber a Vidal y a Macri que no están de acuerdo con su política, y nosotros no tenemos que ver con eso, queremos que inicien las clases, que los docentes ganan lo que tienen que ganar y que los edificios estén en condiciones, pero nosotros no podemos garantizar eso, no vamos a vender humo para los vecinos de Chivilcoy”.

“Los que presentaron este proyecto también fueron gobierno y pasaron situaciones similares y nuestra postura hubiera sido igual, pero no nos vamos a sumar a una sesión para generar más peleas políticas, los vecinos están cansados de esto, y no vamos a exponer a nuestros hijos a ser rehenes de esto”, sustentó.

Para concluir, enunció: “Nosotros legislamos para lo que podemos dar solución, no para el humo de alguien, y no vamos a ser preservativo de nadie”.

VIDEO