RECORRIDA

El diputado nacional de Unidad Ciudadana Axel Kicillof, realizó una recorrida por 9 de Julio, Bragado y Chivilcoy, donde sostuvo que “La prioridad es ordenarle la vida a este país”, para profundizar en que es necesario generar “Previsibilidad y certidumbre para devolverle a la gente la confianza en el futuro”. “La tarea es organizarnos. La unidad tiene que mostrar una alternativa política que gane la elección”.

Kicillof en Chivilcoy [Foto: Aylen Galiotti]

Luego de escuchar las demandas de empresarios, comerciantes y productores rurales, el diputado nacional insistió: “Debemos encontrar la forma para ganarle la próxima elección a Macri y a Vidal. Porque votar a Vidal es lo mismo que votar a Macri. El principal problema del gobierno es de objetivos”.

“La inclusión social es la mejor política económica para generar crecimiento. Es la única receta para que un país como el nuestro tenga industria, tenga producción, tenga mercado interno”, subrayó.

En el mismo sentido, Kicillof desarrolló algunos de los ejes que debería tener el próximo gobierno para salir de la crisis generada por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, entre los que incluyó que es necesario “Generar más heterogeneidad en la matriz productiva. Industrialización como eje del desarrollo. Ningún país se desarrolló exclusivamente con producción primaria de recursos naturales”.

“Es imprescindible mejorar la condición de vida de miles de argentinos que aún están postergados”, acentuó.

El diputado nacional remarcó: “Cuando nos dicen “son todos iguales” tenemos para responderle: con algunos gobiernos se come, con otros no; con algunos gobiernos hay trabajo, con otros no; con algunos gobiernos hay educación, con otros no”.

Durante la jornada, Axel Kicillof mantuvo distintas reuniones con los sectores más perjudicados por el Gobierno, entre las que se destacó un encuentro con la comisión directiva de la Sociedad Rural de Bragado en la cual se analizó el cuadro de situación del sector y se intercambiaron ideas y perspectivas sobre el futuro del país. También mantuvo conversaciones con integrantes del Centro Comercial e industrial.