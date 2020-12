Se reportaron sólo dos casos positivos de Covid-19, además se recuperaron nueve pacientes

Los casos confirmados corresponden a dos jóvenes de 29 y 31 años, que son contactos estrechos del mismo caso positivo.

El último reporte de Covid-19 emitido por el intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, fue muy auspicioso dado a que las quince muestras enviadas para analizar por el sistema público fueron descartadas; y tampoco hubo casos determinados por criterio clínico. Sólo se recibieron dos casos positivos del laboratorio privado. Además, se recuperaron nueve pacientes.

Por su parte, el secretario de Salud detalló que “hay 12 pacientes internados, cuatro en el Hospital, dos en Sala Covid y dos en UTI, todos con pronóstico reservado. En la Clínica del Carmen hay siete pacientes; y uno solo en una institución privada con requerimiento de oxígeno”.

Seguidamente, el jefe comunal anunció que a partir de este domingo se rehabilita la apertura de las grandes superficies comerciales, dado a la importante merma en el número de casos.

Por otro lado, el mandatario reiteró que hasta que no lleguen los protocolos por parte del gobierno provincial no puede haber eventos sociales ni shows en restaurantes o bares, porque estos no califican como eventos culturales -que si ya fueron habilitados-.

En este sentido, expresó: “Pedimos paciencia porque el gobierno de la Provincia ya nos notificó que está trabajando en eso y anunciará los protocolos para estas cuestiones en los próximos días”.

INTERVENCIÓN POLICIAL EN UNA REUNIÓN CON 100 PERSONAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO

El jefe comunal informó que este viernes por la noche, tanto la Policía como personal de Guardia Urbana y Nocturnidad tuvieron que recurrir al Barrio San Francisco, tras varias denuncias recibidas al 911, por una reunión de más de 100 personas.

En este sentido, ahondó: “Fue una intervención complicada, porque todos los que estaban adentro se encerraron y apagaron las luces, haciendo caso omiso al intento de disuasión de la reunión que se hace en estos casos, teniendo en cuenta que no están habilitadas en este momento”.

“Por esta razón, se tuvo que pedir permiso de allanamiento al Juzgado Federal, y cuando se otorgó, se pudo intervenir, pero con algunas resistencias por parte de los presentes, quienes fueron aprehendidos y llevados a la Comisaría”, profundizó.