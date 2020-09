Se brindaron detalles sobre el Decreto que establece multas para quienes incumplan las medidas de prevención

El mismo ya fue elevado al Honorable Concejo Deliberante, donde se tratará este jueves. El módulo por el que se va a regir es de $6.500. La autoridad de aplicación será el Juez de Faltas municipal.

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, brindaron detalles respecto del decreto que fue elevado al Honorable Concejo Deliberante, que establece multas para quienes incumplan las medidas de prevención en el marco de la pandemia.

En este sentido, el jefe comunal explicó: “Se ha establecido un módulo que es el valor por el que nos vamos a regir que es de $6.500. La autoridad de aplicación es el Juez de Faltas municipal y quien constatará la infracción serán las correspondientes áreas del municipio”.

En primer lugar, detalló: “El incumplimiento de uso de tapaboca o barbijo y el incumplimiento del distanciamiento social tendrán un módulo de penalidad; el incumplimiento del límite de horario y días habilitados para realizar actividades tendrán dos módulos de multas; al igual que el incumplimiento de protocolos de limpieza y sanitización, y el incumplimiento de registro de personas en cada actividad”.

“En tanto, las reuniones sociales en salones privados tendrán cuarenta módulos de multa, y las reuniones sociales en domicilios particulares tendrán treinta módulos de multa para el propietario del domicilio; el incumplimiento del aislamiento sanitario y quien no cumple el aislamiento luego de haber sido hisopado tendrá 10 módulos de multa, al igual que quien ingresa la ciudad de un lugar con transmisión comunitaria y no cumpla los 14 días de aislamiento” , puntualizó.

Con relación a esto, el mandatario expuso: “No buscamos recaudar dinero, sino evitar que se incumplan todas las medidas de prevención. Si uno mira lo que ocurre en la Región, Chivilcoy está lejos de vivir lo que les toca vivir a otros municipios, y lo que queremos evitar llegar a una situación así”.



“Hay mucha gente que pide que pasemos a fase 1 y hay gente que pide que no controlemos más. La idea es tomar las precauciones y decisiones para intentar que los comercios minoristas continúen trabajando. Me parece que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no perjudicar al resto. Vamos a hacer todo lo posible para no retroceder de fase. Si todos los positivos tienen nexo claro, no amerita cambiar de fase, pero siempre vamos a evaluar con las autoridades de Salud día por día los resultados”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, agregó: “Los recursos serán para el área de salud y el fondo Covid-19 que fue anunciado la semana pasada. Las multas que determine la justicia donde se penalice algún evento quedará cargada como deuda y el contribuyente pasará a tener una deuda con la municipalidad”.