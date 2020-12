Reporte epidemiológico de la fecha: veinte casos positivos de Covid-19 y tres pacientes recuperados

El intendente Guillermo Britos, en el reporte de Covid-19 brindado este miércoles, informó que se registraron quince casos positivos por sistema público; cinco por sistema privado; y la recuperación de tres nuevos pacientes.

Asimismo, amplió que “23 muestras fueron descartadas y no hubo positivos determinados por criterio médico”.

Los positivos del sistema público corresponden a: cuatro jóvenes, una profesional de la salud, dos mujeres, dos hombres y dos adultos mayores, todos contactos estrechos de positivos. Además, hay una joven y tres adultas con nexo en investigación.

“De los positivos anunciados, varios eran asintomáticos contactos estrechos de positivos, porque ahora se ha dispuesto que, al séptimo día de un positivo, se hisope a todos sus contactos estrechos”, explicó en este sentido el intendente.

Y aseguró: “Vamos a tener que hisopar mucha más gente que la que va a poder resistir cualquier laboratorio”.

En cuanto a los pacientes internados por Covid-19, la directora asociada del Hospital, Marcela Conde, informó que: “En el hospital hay pacientes, 6 en sala Covid, 2 de ellos con pronóstico reservado, uno en UTI con asistencia respiratoria mecánica y uno en clínica médica”.

“Hay diez pacientes en la clínica del Carmen, de los cuales 6 son positivos y 4 contactos estrechos cumpliendo aislamiento”, agregó.

En este sentido Conde, apeló a la responsabilidad y solidaridad de la comunidad y expresó: “Como personal de salud me asustan los números y ver cómo se comporta la gente en la calle, porque pareciera que no hay más Covid. Me da miedo que colapsemos el sistema de salud, por eso apelo a que, si bien estamos cansados, tratemos de seguir cumpliendo las medidas de prevención y evitemos las reuniones que no sean con familiares”.

Finalmente, el intendente, una vez más, solicitó y recomendó a los ciudadanos que sigan cumpliendo las medidas de prevención, fundamentalmente en vísperas de las Fiestas, “por respeto al personal de salud y a los familiares de los fallecidos”.

“He leído que muchos tienen la intención de venir a celebrar a la Plaza Principal o de ingresar de manera ilegal a la Martija; pedimos que no lo hagan, porque creo que el momento requiere de una actitud distinta, fundamentalmente, por parte de los jóvenes”, sostuvo.

A lo que agregó: “Me parece que por respeto a los familiares de los fallecidos y al personal de salud, no puede haber grandes festejos”.

Y culminó: “Voy a pedir hasta el último minuto a todos los chivilcoyanos que se cuiden, que cuiden a sus familiares, que cuiden al personal de salud. Tenemos muchos meses complicados por delante todavía. Hay que entender que hoy no se puede festejar como festejábamos antes la Navidad y el Año Nuevo”.