[PUBLICACIÓN PEDIDA] CICOP: UNA FARSA DE 8 MESES

Ocho meses han trascurrido de este 2019 y sobre las demandas de los trabajadores de la salud no se han respondido ni una sola.

Se han realizado reuniones, asambleas, comunicados en medios y redes sociales, pegatina de afiches con información de cada reclamo, y nuevamente realización de reuniones, sin encontrar respuestas favorables.

Desde el comienzo del año, haciendo un corte temporal a un reclamo de años, han pasado ocho meses y las demandas realizadas a la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS) han sido incesantes. Dichas demandas son simples y justas: pase a planta del Programa Médicos Comunitarios (PMC) proporcional en años tal cual lo pactado con Nación, y aumento salarial acorde al resto de la planta municipal.

El pase a planta de los trabajadores del PMC es parte de un acuerdo entre el ejecutivo municipal con el ejecutivo nacional que no ha sido respetado por ninguna de las partes. Esto coloca al sistema de Atención Primaria de la Salud del partido de Chivilcoy, eslabón fundamental de un sistema de salud basado en el derecho al acceso a la salud de la comunidad toda, en riesgo de seguir existiendo.

Es necesario para toda la comunidad y para los trabajadores que exista una definición clara de este tema por parte del municipio ya que al ejecutivo nacional ha perdido el timón del barco. Este acuerdo, pactado en la olvidada “mesa de salud”, incluía el pase a planta permanente, en forma proporcional hasta fines de 2020, de todos los profesionales del PMC según antigüedad en el mismo.

El no cumplimiento de este acuerdo pondría la renuncia sobre la mesa de la funcionaria del área, dicho por ella misma.

Los aumentos salariales del 2019 no han pasado de promesas, un pedido de perdón por haber caído “fuera de una planilla Excel” y la intención de una ordenanza para realizar el pago del primer aumento correspondiente a 2019 (una ordenanza que, según manifestaciones del ejecutivo, no incluye pago retroactivo al mes del aumento a la planta municipal, quedando así totalmente desfasado con respecto a la inflación). Además, pensar que una ordenanza garantiza el pago del aumento nos recuerda que la ordenanza de desgaste laboral, aprobada por unanimidad por los miembros del Honorable Concejo Deliberante, aún no generó ni un pago según dicta la misma.

Esta es la conclusión de la reunión del 15 de agosto con la Dra. Silvana Rossi, directora de APS. Es valioso el canal de diálogo abierto que se ha tenido durante toda la gestión con la mencionada, pero sigue siendo alarmante la ausencia de respuestas y acciones concretas. Paralelamente el gobierno nacional se caracterizó en estos 4 años por ser un gobierno “del diálogo” aunque en esos diálogos no supo escuchar a casi nadie.

¡CICOP SECCIONAL CHIVILCOY, EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA Y DE SUS TRABAJADORES!