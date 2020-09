Lamentable situación: “no hay palabras, como intendente tomaré todas las medidas que hagan falta para que esto no vuelva a ocurrir”

Un hombre que vive en La Plata denunció que, al intentar entrar a Chivilcoy, con un permiso nacional de circulación, para visitar a su papá, los efectivos a cargo de los controles no lo dejaron ingresar. Al enterarse, el intendente se comunicó con él para acordar su llegada a la ciudad, pero lamentablemente, el padre falleció.

En conferencia de prensa, el intendente Guillermo Britos hizo referencia al caso de Claudio Parente, quien dio a conocer por sus redes sociales que al venir a Chivilcoy de La Plata a visitar a su padre quien se encontraba alojado en grave estado en una residencia de adultos mayores, no lo dejaron ingresar; sobre lo que pidió disculpas al respecto: “Asumo el cargo y tomaré todas las medidas que hagan falta para que esto no vuelva a ocurrir”.

En este sentido, explicó: “Este viernes llegó a Chivilcoy un vecino de La Plata, quien venía a visitar a su padre que estaba en un Hogar de Adultos Mayores. Él tenía el permiso nacional de circulación, pero al manifestarle al personal afectado al control de ingreso que venía a un geriátrico, no se le permitió ingresar”.

“Cuando trascendió el hecho me comuniqué con él para pedirle disculpas y acordar que al día siguiente el pudiera venir y entrar sin inconvenientes. Pero, lamentablemente, su padre falleció por lo que no hay ninguna palabra que sirva como consuelo”, sostuvo.

A la vez que enfatizó: “Más allá de todo, como intendente asumo el cargo y tomaré todas las medidas que hagan falta para que esto no vuelva a ocurrir”.

Seguidamente, señaló que “si alguien viene con un permiso nacional, bajo su responsabilidad, firma la declaración jurada, y el propietario del geriátrico le permite ingresar, nadie puede impedirle que entre a la ciudad”, indicó.

“Más allá de eso, el señor recibió la visita de su esposa y su otro hijo; además, él había ingresado al Hogar en tres oportunidades durante la pandemia a visitar al padre”, agregó.

Visitas a Hogares de Adultos Mayores

En particular, sobre si están autorizadas las visitas a los geriátricos, el jefe comunal expuso: “Ese fue el problema. Cuando dijo que iba a un geriátrico quienes estaban al frente sabiendo que está prohibido el ingreso a los mismos, decidieron no dejarlo entrar. Los geriátricos no pueden recibir visitas y eso es lo acordado, pero esto evidencia que no se está cumpliendo; por eso cuando detectamos casos positivos y no se sabe de dónde provienen los contagios, ahora tenemos una posible respuesta”.