La concejal Sofía Matteucci llamó “a estar atentos y consultar ante cualquier síntoma”, tras confirmar que tiene Covid-19

La joven informó que su síntoma inicial fue dolor de garganta y luego dolor de cabeza.

La concejal de Consenso Federal Sofia Matteucci, quien contrajo Coronavirus y su resultado fue confirmado este jueves, brindó mayores detalles en sus redes sociales, y llamó a la comunidad “a estar atentos y consultar ante cualquier síntoma”.

Este jueves indicó: “Como anunció públicamente hoy nuestro intendente, ayer por la tarde/noche se comunicó conmigo el Director del Hospital Municipal, Dr. José Luis Neme, para informarme que el resultado del hisopado que me han realizado días atrás finalmente fue POSITIVO para Covid19”.

“Mi único síntoma al principio fue un dolor de garganta, el cual ya no tengo (duró solo dos días), recién 5 días después un incansable dolor de cabeza que continúa lamentablemente. Lo cuento para que sepan y estén atentos a no dudar en consultar a un médico como fue mi caso, que ante la intranquilidad y posibilidad de algo mayor no dude a asistir a la consulta médica”, agregó.

Asimismo, manifestó: “Sinceramente fue difícil que me hayan comunicado el resultado positivo, no por miedo de mi persona, sino por los demás y el riesgo de contagios. Afortunadamente, me comuniqué con todos mis contactos estrechos, los cuales están sin síntomas y aislados”.

“Quiero agradecer profundamente al Doctor Neme que cuando me comunicó el resultado positivo lo hizo de una manera muy humana, calmándome y explicando todos los pasos a seguir”, sostuvo.

Seguidamente, expresó su agradecimiento a las autoridades municipales, el equipo de seguimiento médico abocado al Covid-19, a sus compañeros del HCD, y a todos los que se preocuparon por ella al conocerse la noticia.

Para finalizar, señaló: “Ahora solo resta esperar que pasen los días, afortunadamente soy joven y saludable. Luego de esto, lo bueno es que podré realizar donación de plasma que es mi único consuelo para atravesar este mal momento”.

Cabe remarcar que, tras conocerse su resultado, la presidente del Concejo Deliberante, Carla Tomasini, y el concejal Fernando Poggio, fueron puestos en aislamiento, por lo que en la Sesión de este jueves no participaron en forma presencial al igual que ella.