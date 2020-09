Patricia Mangino: “Es necesaria la responsabilidad individual para cuidarse a uno mismo y a todos”

La médica y concejal destacó que el trabajo es “mucho”, fundamentalmente en este momento donde tanto a nivel local como regional ha habido un incremento en el número de casos.

Imagen de archivo

La médica Patricia Mangino, quien está colaborando en la carpa externa del Hospital y en la Clínica del Carmen con relación al Coronavirus, brindó detalles del trabajo que está realizando junto a algunos colegas, y remarcó que al tratarse de una enfermedad infectocontagioso “es necesaria la responsabilidad individual para cuidarse a uno mismo y a todos”.

En este sentido, amplió: “Estamos trabajando muchísimo dado a la cantidad de casos, porque como se ve tanto acá como en toda la zona estamos en el momento más complicado desde el comienzo de la pandemia”.

Asimismo, puntualizó: “Estoy trabajando en la carpa externa del Hospital, donde se atiende a los casos sospechosos de Covid y se evalúa si se les realiza el hisopado . Asimismo, también estoy colaborando en la Clínica del Carmen haciendo el seguimiento de los pacientes que están alojados allí, donde nos turnamos con los colegas que se sumaron para colaborar ahí”.

“Frecuentemente en la Clínica se encuentran los pacientes que presentan sintomatología leve, es decir, que no necesitan estar en la Sala Covid, la cual es de mayor complejidad. Como así también algunas personas que fueron confirmadas y no presentan síntomas o que están a la espera de su resultado, pero como no cuentan con las condiciones adecuadas para quedarse en su hogar, se alojan allí, o ahora también en el Gran Hotel Chivilcoy, que es otro de los centros de aislamiento”, agregó.

Seguidamente, Mangino hizo hincapié en la prevención, sobre lo cual expuso: “Todos los días repetimos lo mismo porque no hay otra medida que el aislamiento si es un caso confirmado o sospechoso; para el resto las medidas a seguir son mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo, no reunirse, y no compartir el mate ni ningún otro elemento de uso personal”.

“Sabemos que la cuarentena se ha hecho larga, la gente está cansada, y lamentablemente algunos no toman conciencia, pero hay que tener en cuenta que en esta enfermedad uno no puede decidir por uno, porque se trata de una enfermedad infectocontagiosa, entonces si no nos cuidamos no cuidamos tampoco al otro”, remarcó.