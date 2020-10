HCD: Se aprobó la ampliación de las Becas Deportivas para artistas y profesionales culturales

Con la totalidad de concejales presentes en el recinto, y la presentación de un nuevo Bloque, que, si bien se desarrolló la jornada en forma tranquila, ya levantó idas y vueltas entre el oficialismo y el Frente de Todos.

Se llevó a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante, en el cual el punto más importante tratado tuvo que ver con la creación de un registro permanente de obtención de becas destinada a deportistas, artistas y culturales, el cual fue aprobado por 12 votos, que despertó la polémica tras la sesión.

En primer término, se dio lugar a la lectura de una carta donde se presentó formalmente el nuevo Bloque PJ Frente de Todos, conformado por Fernando Laurito –presidente- y Claudia Bogliolo. Por lo que el HCD quedó conformado de la siguiente manera Frente de Todos; Consenso Federal; Juntos por el Cambio; PJ Parte; y PJ Todos.

A la hora del tratamiento de los expedientes de la fecha, sobre la inclusión de los artistas en las becas, el concejal Felice defendió: “La idea es ampliar el proyecto de Becas Deportivas para poder alcanzar a los artistas, teniendo en cuenta fundamentalmente sus necesidades en el marco de la pandemia”.

En este sentido, la edil Carla Tomasini sostuvo: “Vemos la idea con buenos ojos, pero no creemos que se deba afectar al Fondo Educativo para este fin, más allá de entender la situación de los artistas, con ese dinero se debería crear un Fondo para Estudiantes”.

A esto el concejal oficialista respondió: “Quien toma la decisión de que recursos afectar es el Departamento Ejecutivo, y precisamente estas becas para artistas están enmarcadas dentro de lo que es la Secretaría de Cultura y Educación, por lo que no se están desviando fondos como si se hizo en otras gestiones que se usaban para carnavales”.

Finalmente, este proyecto de ordenanza fue aprobado por 12 votos de los Bloques Consenso Federal, PJ Parte, Juntos por el Cambio y PJ Frente de Todos; la totalidad de los concejales del Frente de Todos se abstuvieron.

A continuación, se aprobó en forma unánime la declaración de interés municipal a la investigación realizada por el colectivo de la memoria “El Fuego de su Sangre, memorias de las víctimas del terrorismo de Estado en Chivilcoy”.

En este sentido, los concejales coincidieron en remarcar la memoria, la verdad y la justicia, buscando reparar y reivindicar estos ideales.

También se aprobó el protocolo de adhesión al protocolo de interrupción del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, que se aprobó unánimemente y además se le sumó un nuevo artículo para solicitarle a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación el tratamiento del proyecto de interrupción legal del embarazo en el próximo año Legislativo.

En otro orden de cosas, se aprobó el proyecto de resolución de crear una plazoleta en la esquina de las calles General Rodríguez y 8 con el nombre de Plaza de Latinoamérica.

Seguidamente, se votó a favor de la reducción del valor de las multas de tránsito con competencia de los Juzgados de Faltas Municipales, por un 30%.

“Este proyecto se da en el marco de la emergencia económica y sanitaria que no les ha permitido a muchos vecinos continuar con sus actividades laborales o se ha visto reducida, y que por esta razón no se ven imposibilitados de cumplir con sus obligaciones. Esto lleva a un círculo vicioso donde muchas veces el infractor quiere pagar, pero no puede y a la vez esto no le permite obtener o renovar su licencia de conducir, generando un perjuicio aún peor”, defendió la edil oficialista Válvoli.

Asimismo, también se aprobó el proyecto de ordenanza que promueve el uso de la copa menstrual presentado por la Juventud Radical a través de los programas de la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de la Salud.

Con relación a esto, la concejal de Juntos por el Cambio, Lourdes Zaccardi, sostuvo que “el uso de esta favorece la salud femenina y a la ecología”.

A su vez, unánimemente se logró la aprobación del reconocimiento de “distinción comunitaria a las referentes comunitarias barriales sociales y políticos que durante el ASPO sostuvieron a la ciudad”, presentado por la agrupación SOMOS Chivilcoy.

También se declaró de interés municipal el Festival de Tango “La Cumparsita” de la provincia de Bs. As.

Por último, hubo una pequeña polémica en torno a la propuesta por parte de Juntos por el Cambio de extender el horario de cierre de los locales gastronómicos hasta las 3 am, el cual no fue aprobado, ya que contó con 10 votos negativos contra ocho positivos.

Ferro sostuvo, con relación a esto, que “en concordancia con otros proyectos que ya hemos presentado, pensando en la importancia de la recreación de la gente, no nos parece que la extensión del horario provoque el aumento de los casos, no hay evidencia científica en este sentido”.

Por su parte, el concejal Felice expuso que “esta decisión debe recaer en el Ejecutivo”, y que estamos en un momento de “aumento de casos”, donde además el intendente ha hecho hincapié en el incumplimiento de algunos locales de este tipo.

En tanto que Poggio expresó: “No vemos con desagrado esta propuesta ya que entendemos que con el límite horario se promueve la concentración de gente en los lugares”.

“Pensar que esto es sobre facilismos es un error, hay autoridades que tienen la responsabilidad y debemos respetarlos”, exclamó.