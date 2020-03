El Ministerio de Salud de la Provincia solicita información de las personas que viajaron al exterior en los últimos 14 días

La Región Sanitaria X, estableció un protocolo de prevención en toda la región junto a los municipios, para las personas que viajaron y regresaron desde Italia, España, Francia, Alemania, China, Corea del sur, Japón o Irán, las cuales deberán informarlo a través del 107.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la Región Sanitaria X, estableció un protocolo de prevención y vigilancia epidemiológica respecto del covid19 para todos los municipios, los cuales deberán establecer a través del sistema 107, un protocolo de actuación para detectar información de los viajeros que ingresen a sus territorios provenientes de zonas endémicas, tengan síntoma o no. Así lo informó la directora de la Región Sanitaria X, Lic. Carolina Di Nápoli.

Di Nápoli, explicó que “dadas varias situaciones detectadas en nuestra región y ante la imperiosa necesidad de institucionalizar y organizar la vigilancia epidemiológica del covid19 urge establecer criterios y acuerdos de prioridades en sintonía con el protocolo del Ministerio de Salud”

“Cada Municipio establecerá junto al servicio de 107 un protocolo de actuación para detectar información de los viajeros que ingresen a sus territorios provenientes de zonas endémicas, tengan o no síntomas que deberán ser notificados a esta Región Sanitaria de manera urgente”

Di Nápoli, afirmó que “si en los últimos 14 días una persona estuvo en Italia, España, Francia, Alemania, China, Corea del sur, Japón o Irán, se comunique al 107, tenga síntoma o no, para poder realizar tareas de prevención y comenzar la evaluación epidemiológica y considerar o no el mantener aislamiento domiciliario y vigilancia de evolución clínica en pos de no propagar posible foco”.

A su vez informó que el Ministerio de Salud bonaerense habilitó una línea telefónica que funciona las 24 horas para responder dudas sobre el coronavirus Covid-19. Así lo difundió la directora de la Región Sanitaria X, Lic. Carolina Di Napoli.

“Si vivís en la provincia de Buenos Aires y tenés alguna duda sobre la enfermedad, comunicate a este número que vamos a estar para responderte. 0221-255437”, informó en su cuenta oficial de Twitter el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Daniel Gollán.