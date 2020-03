Fernández Cagnone: “Creíamos que el gobierno iba a aprender de la historia, es decir de los errores que cometieron en el pasado”

El presidente la Asociación Rural de Chivilcoy, Martín Fernández Cagnone, se refirió al paro determinado por la Comisión de Enlace para la comercialización de granos y carnes, desde las 00 horas de hoy hasta las 00 del viernes 13.

Esta decisión se tomó ante las medidas decretadas por el Gobierno por la suba a las retenciones a la soja, que se anunció el pasado viernes.

Con relación a esto, opinó: “Era un tema que venía resonando desde hace un tiempo, pero creíamos que el gobierno iba a aprender de la historia, es decir de los errores que cometieron en el pasado, pero no, reiteran políticas nefastas para la producción como son las retenciones, a las cuales siguen aumentando”.

“Esto perjudica tanto a la producción como a la generación de empleo, o sea al país en definitiva”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “Un estudio económico que surgió en estos días, establece que este aumento de retenciones significa que el estado participa en la renta agropecuaria en más de un 60%; no hay actividad económica que resista a esto, por eso la situación del agro es crítica”.

“Creemos que va a ser muy difícil que el gobierno revierta esta medida, pero el intento está; realmente son pocas las medidas que puede tomar el campo como forma de protesta, y esperamos no llegar a mayores, porque no es lo que queremos”, subrayó.

Seguidamente, señaló: “Las entidades han hecho muchas propuestas, en este sentido, consideramos que una de las medidas que puede tomar el gobierno para no seguir ahogándonos, es ajustar el gasto de la política, que en Argentina es nefasto”.

“O alguna alternativa, como, por ejemplo, si nos aumentaron las retenciones que bajen la carga impositiva de los insumos, para darnos una mano para producir, y que no nos ahoguen de la forma en que lo están haciendo. Esto sería un paliativo a esta situación y sería un alivio para seguir produciendo”, añadió.

Respecto al esquema de compensaciones que se estableció en este decreto, explicó: “Es difícil de cuantificar, porque también da la posibilidad de que un gran productor, se divida y facture como un pequeño productor. Además, éstas ya fueron un fracaso, porque la vez anterior nunca las pagaron”.

“Yo tengo toda la documentación del año 2010 para que me paguen las compensaciones del trigo, las cuales nunca me abonaron, así que no les creo”, puntualizó.

Para cerrar, dijo: “Hay muchos productores que están consultando para comprar campo en Uruguay, porque el nivel de producción es similar, y allí no se pagan retenciones, así que muchos ya están considerando la opción de cruzar el río”.

VIDEO