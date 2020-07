Concejo Deliberante: Se aprobó el aporte de emergencia para gimnasios, estudios y academias de danza elevado por el Ejecutivo

En la Sesión del HCD llevada a cabo este jueves por la tarde, se destacó la aprobación por unanimidad de todos los bloques el aporte de emergencia para gimnasios, estudios y academias de danza, y centros de Pilates y Yoga, elevado por el Departamento Ejecutivo.

En defensa de este, la concejal oficialista Sofía Matteucci remarcó: “Este proyecto demuestra que nuestro intendente Guillermo Britos cumple con su palabra, la cual fue brindada cuando este sector expresó su preocupación por su situación ante esta pandemia, dado a que llevan más de 120 días sin trabajar”.

“Lo importante es que es una medida amplia que sigue la línea de apoya al deporte que sostiene esta gestión desde el inicio. Además, es fundamental que el estado esté presente en un momento como éste”, agregó.

Asimismo, indicó: “La comunidad debe saber que las puertas del Municipio están abiertas para cualquier rubro que también necesite ayuda”.

JUNTOS POR EL CAMBIO Y FRENTE DE TODOS

Por su parte, el edil José Ferro de Juntos por el Cambio, sostuvo: “Por supuesto que estamos de acuerdo en brindar este apoyo y celebramos esta colaboración. Pero no dejar de llamar la atención la historia, mientras que hubo políticos que con anterioridad trataron de ayudar y eran acusados de buscar el aplauso. Ahora la asistencia felizmente llegó”.

En tanto, la concejal Constanza Alonso del Frente de Todos, indicó: “Como miembro del Comité de Crisis he estado escuchando la preocupación de este sector y entiendo su situación por no poder funcionar, por eso acompañamos esta iniciativa del Departamento Ejecutivo”.

Para cerrar, aclaró: “Ya la Fase 5 cuenta con la posibilidad de que puedan abrir sus puertas y nuestra disposición como Comité es llevar lo que establece el gobierno provincial a nivel local”.

APS

Otro punto destacable de la jornada se sucedió ante el proyecto sobre la solicitud al Ministerio de Salud de la Nación para que incluya a los trabajadores de APS en el bono extraordinario entregado al personal de Salud presentado por el bloque Consenso Federal, que generó un entredicho entre los ediles de oficialistas y los del Frente de Todos.

La concejal Florencia Válvoli puntualizó: “La idea es elevar este pedido para que se tenga en cuenta a los trabajadores de APS que quedaron afuera para que puedan cobrar el bono otorgado a los trabajadores de la Salud, ya que ellos también están abocados a la pandemia.

En respuesta a esto, el edil del Frente de Todos Nicanor Feo esbozó: “No sabemos si lo hacen con mala intención o porque están mal informados, pero el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, autorizó a los intendentes a gestionarlo”.

Por su parte Juan Ignacio Felice dijo: “Lejos de polemizar por el tema, la directora de APS, Silvina Rossi, me informó que esos fondos no se pueden utilizar porque todavía no es oficial, y Matteucci agregó: “Mala intención para mí hay cuando se saca una nota en un diario mintiendo, con firmas de personas que alegan ni siquiera haberlo firmado. El quid de la cuestión acá es que los trabajadores de APS deben cobrar este bono”.

Este proyecto fue aprobado con diez votos afirmativos, con la abstención del Frente de Todos.

REPUDIO

Por último, se pronunció el repudio al diputado nacional Fernando Iglesias y al vecino chivilcoyano Isidro Fabián Rosito por una polémica publicación en Twitter, donde se muestra una foto con una ametralladora con una frase por encima indicando “Es hora de guardar las cacerolas”, que tomó repercusión nacional.

En este sentido, la concejal Claudio Bogliolo expresó: “El bloque del Frente de Todos manifiesta firmemente el repudio a la publicación de Iglesias porque en esta oportunidad llegó muy lejos con este retweet que realizó. No podemos naturalizar este tipo de publicaciones porque son de índole golpista y desestabilizadores.

“Además, el tweet fue hecho por un ciudadano de Chivilcoy lo que nos avergüenza doblemente. No podemos pasar por alto esta situación”, exclamó.

Con relación a esto, Ferro expuso: “Acompañamos el repudio porque es un acto de violencia, y en este momento la permanente división no suma para nada”.

“Lo que hizo Iglesias está mal pero también está mal que Leandro Santoro, quien es funcionario nacional en la actualidad, trate de borracha a una funcionaria del gobierno anterior”, subrayó.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL POGGIO

En otro orden de cosas, durante la Sesión, el concejal Poggio hizo uso del artículo 69 de la Ley Orgánica del Municipios, y manifestó una mención del Frente de Todos con relación a los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia.

En la misma sostuvo: “Nadie está obligado a ser un héroe, pero hoy los trabajadores de la salud lo son”, y acusó al gobierno municipal de “perseguir a quienes expresaron su opinión o a quienes participan con su firma de un documento” ejemplificando esto con los “casos de los doctores Mauro y Bruno, quienes fueron injuriados e intimados a retractarse con riesgo de ser despedidos del Municipio”.

“Queremos enfatizar que es inadmisible que esto ocurra en democracia. Con esta acción judicial hacia ellos le están mandando un mensaje al resto, si opinás algo que no les gusta podés ser despedido y eso es abuso de la autoridad. Este bloque de concejales repudia este accionar”, propinó.