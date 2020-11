Cómo es el programa del gobierno para reemplazar al ATP

Será un subsidio que rondará los $9.000 por salario en una nueva versión del Programa de Recuperación Productiva.

El Gobierno lanzó este jueves 12 de noviembre un subsidio que entre otras cosas apunta a reemplazar al programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP). El objetivo es asistir a las empresas que no estén encuadradas dentro de actividades críticas pero que puedan demostrar una variación interanual negativa en su última facturación. Se trata de un subsidio que alcanzará los 9 mil pesos por cada salario de trabajador.

Según la resolución 938/2020 del Ministerio de Trabajo, consistirá “en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa”. En el texto oficial se explicita que el monto del beneficio consistirá en una suma mensual de $9.000 “por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa”. En caso de que “la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a la remuneración neta”, la cual se determinará aplicando el 83% a la remuneración total declarada ante la AFIP.

El beneficio se extenderá por 2 meses, pero el empleador podrá inscribirse de nuevo durante el último mes de vigencia del programa. El alcance del subsidio estará determinado por “la cantidad de empleadoras y empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, las condiciones imperantes de la economía nacional y el presupuesto asignado al Programa”.

Requisitos

Los beneficiarios que se inscriban no podrán estar inscriptos en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el cobro de salarios complementarios, como tampoco al beneficio de los créditos a tasa subsidiada del ATP. Para evitar incompatibilidades, no podrán estar anotados en el Repro tradicional establecido por la resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del ex Ministerio de Producción y Trabajo del 28 de septiembre de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tampoco podrán estar inscriptos en el “Programa de Inserción Laboral (PIL)”.

Evaluación

Con el objetivo de evaluar la asignación del beneficio, la resolución de Trabajo establece la creación del “Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II para definir los parámetros que deben alcanzar los indicadores” mencionados anteriormente. El Comité se encargará de analizar las variables que serán determinantes para que las empleadoras y los empleadores accedan al programa”.