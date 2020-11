Reporte Covid: Dos personas fallecidas, 11 casos positivos y 16 pacientes recuperados

En el último reporte de Covid-19 emitido por el intendente Guillermo Britos puntualizó que en total del sistema público se recibieron 21 casos, de los cuales 4 fueron positivos y 17 descartados. En tanto, del sistema privado se registraron 5 positivos, se determinaron por criterio médico 2 positivos.

Asimismo, hubo 15 nuevos pacientes recuperados y, lamentablemente, dos mujeres fallecidas, una de 59 y una de 77 años, que estaban internadas en UTI con patologías previas de base.

En este sentido, el jefe comunal informó que “los positivos del sistema público corresponden a la señora fallecida, un joven sin nexo, un hombre que viaja a lugares de circulación comunitaria y un hombre que se está determinando el nexo”.

En tanto, los determinados por criterio médico corresponden a dos contactos estrechos: un hombre y una mujer.

Los positivos del sistema privado corresponden a dos hombres y tres mujeres.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. José Caprara detalló: “Los internados son 12, de los cuales 5 están en el hospital, todos en sala covid, 2 de ellos con pronóstico reservado; hay 6 pacientes en clínica del Carmen y uno en instituto privado con buena evolución”.

Y remarcó: “Uno de los laboratorios privados me informó que durante octubre tuvo un porcentaje de entre el 16 y 17% de positividad. Estamos a la espera de la respuesta del otro laboratorio privado de Chivilcoy. Las cifras están bajando la tendencia y hay una disminución de casos diarios, pero hay que ver si esta tendencia se mantiene y cómo repercuten las reaperturas y la mayor circulación”.

MOLINO DEL PARQUE INDUSTRIAL

En otro orden, el intendente informó que el propietario del Molino mencionado días atrás se hizo presente para pedir disculpas y explicar que “había sido un mal entendido”.

“Nos explicó que había sido un mal entendido, que se guiaban por un protocolo de Capital. Le explicamos el protocolo local y accedió a cumplir de acá para adelante con lo que se establece”, sostuvo.

NUEVAS HABILITACIONES

Otro tema a informar fue la habilitación de los deportes de hasta 10 personas en espacios abiertos, medida que rige a partir de hoy.

“A partir de hoy está autorizado el Fútbol 5 en canchas abiertas. Las canchas cerradas las está evaluando el director de Gobierno y vamos a ver qué protocolo funciona para esos espacios. Otra apertura habilitada como prueba piloto es que los campos de deportes de los clubes, que no incluye vestuarios, ni sala de estar, ni oficinas, para que los planteles puedan entrenar. Es sólo para entrenar, no bañarse en el lugar ni quedarse después”, informó el jefe comunal.

PEDIDO DE RESPONSABILIDAD

Y culminó pidiendo responsabilidad a los jóvenes de la ciudad: “Les pido a los jóvenes que lo que ocurrió anoche en la plaza Colón no puede volver a ocurrir, porque hubo jóvenes hasta las 6 de la madrugada en la plaza. Entiendo su necesidad de salir, divertirse encontrarse, pero les pedimos que no nos obliguen a volver a no permitir la permanencia en las plazas”.