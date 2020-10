Chivilcoy se encuentra dentro de los distritos que estarían en condiciones de transitar el inicio progresivo a la presencialidad en las escuelas

Así lo explicó la directora general de Cultura y Educación bonaerense en la conferencia de prensa brindada este sábado a la mañana, en la cual brindó detalles sobre la vuelta a la presencialidad en las escuelas de la Provincia.

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, presentó hoy los lineamientos para la escolaridad en dicho territorio, al confirmar que el plan jurisdiccional de regreso a la presencialidad que presentaron al gobierno nacional ya fue aprobado. “La primera etapa está enfocada y abocada a los chicos de diferentes años que transitan situaciones educativas complejas” , adelantó la funcionaria, quien también sostuvo que será fundamental la evaluación de los riesgos epidemiológicos y la capacitación previa, en cada institución educativa.

Vila sostuvo que el proceso de regreso a la presencialidad comenzará en aquellos distritos que se definan epidemiológicamente como “de riesgo bajo” . En cuanto a dicha instancia, sostuvo: “Hoy es momento de capacitarse y organizar nuestra escuela, adaptar su rutina en clave de estos protocolos. En aquellos distritos donde se pueda regresar a la presencialidad porque son de riesgo bajo, va a darse primero un proceso de capacitación, de puesta a punto de las instalaciones -en términos de infraestructura, de elementos de protección para los trabajadores, de elementos de limpieza, de prácticas de limpieza-“.

La directora dijo que recién tras dicha “puesta a punto”, se incorporarán los docentes y, luego, los estudiantes: “¿Qué estudiantes? Aquellos que revistieron una dificultad mayor durante estos tiempos en sus trayectorias educativas. Aquellos chicos, chicas y adolescentes que se han visto desvinculados, o que estando vinculados con la escuela no han hecho devolución de sus tareas, no se ha sostenido con ellos ese ida y vuelta necesario para la continuidad pedagógica”.

En cuanto a cómo se organizarán dichos alumnos para regresar a la presencialidad, Vila sostuvo que se conformarán “grupos reducidos que no pueden exceder más de diez chicos” y que los horarios de asistencia no coincidirán con “el pico de tráfico”. También puntualizó en que no deberán producirse “aglomeraciones en ingresos y egresos”.

La directora sostuvo que quienes cursen los últimos años de cada nivel tendrán “una frecuencia semanal de tres veces por semana” , mientras que aquellos alumnos que presentaron dificultades en su aprendizaje durante el período previo de restricciones, de primero a quinto año, irán una vez por semana.

“Paulatinamente se irán incorporando otros conjuntos de estudiantes que también han sido priorizados para ordenar esa progresividad de regreso a la presencialidad” , refirió la funcionaria, tomando como eje que eso solo ocurrirá si la situación epidemiológica mantiene su tendencia hacia cierta estabilidad.

Por el momento, Vila presentó el listado de distritos que estarían en condiciones de transitar el inicio progresivo a la presencialidad en las escuelas: Adolfo Alsina, González Cháves, Daireaux, Florentino Ameghino, General La Madrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Salliquelo, Tordillo, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos, Rauch y Monte.