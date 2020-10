Britos: “El municipio va a seguir trabajando, le moleste a quien le moleste. No es mi culpa que los Bloques se dividan”

El intendente municipal, Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Cultura, Adrián Vila, brindaron aclaraciones y manifestaron su opinión, luego de que, en la sesión de ayer jueves en el Concejo Deliberante, se aprobara de manera dividida, el proyecto de otorgación de becas a los Artistas plásticos y Talleres de Arte de Chivilcoy.

En este sentido, el jefe comunal detalló, además, los diversos establecimientos educativos de Chivilcoy en los que se realizaron obras con el fondo educativo municipal.

“La democracia es clara y 12 personas que votan son más que 6. La regla de la democracia es que los 6 perdieron y lo deben aceptar” , manifestó en primer término Britos.

Respecto del Fondo educativo aseguró que “hay algunas distorsiones o mala información” y detalló: “Del fondo educativo de este año, 30 millones se usan en el CUCH donde hace una hora presentábamos la nueva oferta académica del año que viene” . Y remarcó: “Cada cheque que yo firmo para las Universidades y profesores del CUCH son millonarios todos los meses, entonces de ese fondo educativo nacional que vienen a través de la provincia, estamos utilizando una gran parte en el CUCH “.

En tanto, se refirió a las obras en los distintos establecimientos educativos y explicó: “Hemos generado obras que han cambiado radicalmente los establecimientos educativos, por ejemplo, la Escuela N°43, la Escuela N°6, la Escuela N°65, el Jardín N°906, la Escuela Nacional, la Escuela Normal, la Escuela N° 27. También, la Escuela Secundaria N° 1 de Moquehuá, la Escuela N° 19 de Gorostiaga, el Jardín Latapié, todas las escuelas rurales, las dos Escuelas especiales, la Escuela N°4 que además la reabrimos. La Escuela N° 7 donde no solo hicimos obras nosotros, sino que fue pintada por la CCC, quienes trabajarán también en la Escuela N°5″.

“En el año 2018 la actual presidenta del HCD decía que la Provincia tenía la responsabilidad indelegable de proveer una educación libre, gratuita y de calidad, pero ayer no se habló de la Provincia, se habló del ejecutivo municipal. Tomasini en 2018 responsabilizaba a la Provincia porque gobernaba Cambiemos y hoy responsabiliza al municipio. Yo estoy trabajando, no voy a entrar en la chicana”, opinó el intendente.

Y culminó: “Nosotros vamos a trabajar en conjunto con todas las autoridades provinciales y nacionales que quieran hacerlo para que a Chivilcoy le vaya mejor. El dinero del ejecutivo lo maneja el ejecutivo y para hacerlo hay que ganar las elecciones. De donde se sacan los fondos lo deciden el secretario de Hacienda junto con el intendente.

El municipio va a seguir trabajando, le moleste a quien le moleste. No es mi culpa que la CCC en Chivilcoy apoye a Guillermo Britos y tampoco es mi culpa que los Bloques se dividan. El nerviosismo nos lleva a cometer errores y se terminan pagando el día que hay elecciones”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Adrián Vila, sostuvo: “Los artistas hace casi 8 meses que están sin ingresos económicos. No pensé jamás que íbamos a tardar dos meses en aprobar este proyecto que es en beneficio de los artistas locales” “La respuesta del Frente de Todos es una argumentación en contra del proyecto y no justifica su abstención. Las políticas culturales no pueden estar fuera de las políticas educativas porque son parte de lo mismo”.

“El Bloque del Frente de Todos argumenta que los fondos de Cultura y Educación en la gestión anterior al 2015 eran utilizados para el disfrute de la comunidad, contratando artistas y comparsas en los carnavales”, finalizó.

VIDEO