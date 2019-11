Visita de los diputados provinciales Mario Giacobbe y Fabio Britos

El intendente Guillermo Britos recibió en su despacho a los diputados provinciales Mario Giacobbe y Fabio Britos, quienes conformarán un nuevo bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, el jefe comunal indicó: “Es un honor para mí presentar al diputado provincial por la tercera sección Mario Giacobbe y Fabio Britos por la cuarta sección electoral, quienes conformarán un nuevo bloque en la Cámara de Diputados, quienes se comprometieron a defender los intereses de Chivilcoy, defendiendo cada ley que sea beneficiosa para nuestra ciudad, y gestionando obras”.

Por su parte, el diputado provincial Fabio Britos expuso: “La idea es articular acciones en conjunto en este nuevo panorama de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de defender los intereses de los municipios”.

En tanto, Giacobbe comunicó: “A partir de la conformación de este nuevo bloque, formalmente vamos a sostener las acciones que veníamos desarrollando los años anteriores, priorizando que ningún municipio quede postergado”.

“Vamos a pelear la mayor cantidad de obras posibles para Chivilcoy y por el reconocimiento de un gran intendente como Guillermo Britos, que ganó una elección muy difícil, en condiciones adversas por cómo se dio el panorama general electoral; y eso hay que traducirlo en la sensibilidad de quienes gobernarán la Provincia a partir del 10 de diciembre”, enfatizó.

Asimismo, agregó: “Desde nuestro lugar acompañaremos y fomentaremos la labor de aquellos intendentes que fueron reconocidos por su pueblo, y por supuesto, no permitiremos que se postergue a nadie, sino, por el contrario, que haya obras que impulsen el desarrollo, el crecimiento, el empleo, que es lo que le interesa a la gente y a los buenos gobernantes”.

“Somos un bloque que trabajará por fuera de la grieta, tal como hecho estos años, tratando de moderar, y de encontrar puntos de consenso, entre las dos posiciones más polarizadas. Nuestra idea es generar un camino de sensatez, coherencia y búsqueda de consensos”, amplió.

Con relación a la relación los legisladores de los otros partidos, el diputado Fabio Britos expresó: “Tenemos buena relación con la mayoría, después está en su decisión poder sumarse a este espacio. Nosotros no andamos en la caza de más diputados. Respetamos los posicionamientos y los tiempos de cada uno”.

“Nosotros tenemos la misma visión de cómo debe trabajar un legislador, y no queremos decir que no a algo, simplemente porque lo manda alguien que no corresponde a nuestro color político”, exclamó.

Acto seguido, Mario Giacobbe pronunció: “La buena noticia es que ninguna de las dos grandes fuerzas van a contar con mayoría propia, porque las hegemonías atentan contra la vida democrática ni para una provincia tan gran grande y diversa como es la provincia de Buenos Aires; así que esto los obligará a buscar consensos”.

“La idea es que no se discrimine a nadie, sino que se potencien los diferentes municipios, teniendo en cuenta sus realidades. Sin lugar a dudas, hay que apoyar liderazgos como los de Guillermo, porque están dadas las condiciones para que el gobierno provincial los potencie al máximo, lo que redundará en beneficio de la gente que es lo que buscamos”, sentenció.

Para finalizar, el intendente Britos retomó la palabra, y explicó que “cuando se trate al Presupuesto se enviará la lista con las obras prioritarias a este Bloque para que ellos puedan defenderlas cuando se haga el anexo de obras en la Legislatura, tal como se hizo en años anteriores”.

“Es muy importante que se vuelva a votar el Fondo de Infraestructura municipal para poder llevar adelante obras importantes, como hechos nosotros, como cuadras de asfalto, el Centro de Monitoreo, cloacas, que se realizaron con fondos provinciales, pero que, en definitiva, pertenecen a los vecinos de Chivilcoy que pagan los impuestos, y que deben ser devueltos a la comunidad en forma de obras para la ciudad”, concluyó.

