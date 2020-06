[VIDEO] Se reportaron seis casos nuevos confirmados de Covid-19

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara, reportaron seis nuevos casos positivos de Covid-19. Se trata de dos trabajadoras de la salud del área de Clínica Médica del Hospital Municipal; una señora que estuvo cuidando a la paciente fallecida; una menor de 13 años, que es contacto estrecho de un caso confirmado; y dos casos de los cuales se está en plena investigación de sus nexos epidemiológicos, uno es una persona de cerca de 50 años y el otro una adolescente de 19 años.

En este sentido, el jefe comunal informó que “todos estos casos están asintomáticos” y remarcó la importancia de que “quien sea hisopado, aguarde el resultado de manera aislada”.

“Cuando a alguien se le informa que espere el resultado aislado, les pedimos por favor que lo hagan, porque si no es una cadena que no se corta más. Si un hisopado no cuenta una habitación separada para realizar el aislamiento, tenemos diagramado un sistema que impide el contagio masivo. Para esto están disponibles tanto la Clínica del Carmen como el Gran Hotel Chivilcoy”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Salud informó que “la paciente que había ingresado en internación ayer-lunes-, está evolucionando bien”.

