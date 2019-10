[VIDEO] Se llevó a cabo la puesta en valor de la Plaza Belgrano

Con un gran marco de público presente y mucha emoción, se desarrolló el acto de presentación de la obra de puesta en valor de la Plaza Belgrano, encabezado por el intendente Guillermo Britos, en compañía del diputado provincial, Fabio Britos; funcionarios municipales; y concejales.

Cabe remarcar que esta obra se enmarca en la iniciativa del gobierno municipal de reacondicionar los diferentes espacios públicos de la ciudad.

En su alocución, el jefe comunal enfatizó: “Esta es la sexta plaza que hemos puesto en valor, para que queden en las condiciones que deben estar, seguras y de calidad; por esta razón les agradezco a todos los que han trabajado desde las áreas de Espacios Verdes, Pavimento, Electrotecnia, y Cultura para que este paseo luzca así”.

“Recuerdo que, en el 2015, antes de asumir mi cargo muchos de los vecinos de esta zona me comentaban es una vergüenza que esta plaza esté ocupada por las motos, y que no podamos ir con nuestros hijos a disfrutar. Hoy la situación es completamente distinta y no solamente acá sino también en los otros espacios verdes de Chivilcoy”.

“Ya hemos revalorizado las Plazas Colón, 9 de Julio, Varela, España, Mitre; la Plazoleta del Barrio ADAS; también estamos finalizando un nuevo espacio público en Paso y 104, que era un terreno en estado de abandono. Además, estamos iniciando los trabajos en la calle 110, entre Miguel Calderón y Pintos, en un terreno que nos cedieron en comodato; en calle 24 y General Rodríguez; y en Almafuerte y 92”, detalló.

Luego, el mandatario exclamó: “Seguiremos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo, dejando la vida para que Chivilcoy crezca, realizando infinidades de obras por el bienestar de todos los ciudadanos, y continuaremos de esta manera”.

“Les digo gracias a todos los que están hoy acá acompañándonos, y a todos los que nos apoyan porque somos muchos más, como así también a mi equipo de gobierno, y les aseguramos que vamos a seguir trabajando por Chivilcoy sin ningún otro fin que mejorar su calidad de vida”, sentenció.

Para cerrar, enunció: “No nos van a amedrentar con agresiones ni bajezas, ni trayendo personas de afuera. Tengan todos la plena confianza de que este equipo no descansa en su tarea de trabajar por Chivilcoy”.

Más tarde, fue el turno de los vecinos tejeros de la Plaza Belgrano, quienes manifestaron sus palabras de agradecimiento por las obras realizadas.

En primer lugar, Rubén Echeverría, indicó: “Reconocemos la labor del intendente Britos y su Gabinete por toda la colaboración que nos brindan, porque este es un espacio para que disfruten todos y aquí los recibimos con el mayor afecto”.

“Así también le agradecemos porque nos construyó la cancha de Taba, porque gracias a este gesto tuvimos un ganador de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, el señor Saúl Pesce. Por esta razón, decidimos que la cancha lleve su nombre”, manifestó.

Acto seguido, se dirigió a los presentes un ex integrante de la Comisión de Vecinos, Héctor Cáffaro, quien esbozó: “En nombre de la Comisión que durante muchos años hemos hecho mucho por esta Plaza, le decimos gracias al Intendente por esta importante obra que deja tan linda a Plaza y pedimos que la cuidemos mucho entre todos”.

“Para quienes nacimos y nos criamos aquí esto es una emoción tremenda”, expresó.

A continuación, se procedió al descubrimiento de la placa conmemorativa; y para finalizar el acto se encendieron las nuevas luminarias LED, que iluminarán la emblemática Plaza de nuestra ciudad.

