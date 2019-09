[VIDEO] Se llevó a cabo la presentación de la oferta académica del CUCH para el año 2020

El intendente Guillermo Britos, junto al director de Educación, Eduardo De Lillo, realizaron la presentación de la oferta académica del CUCH para el año 2020, en compañía de las autoridades de las diferentes universidades nacionales en convenio.

Las convenios de las carreras son con la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, y se está a la espera de la confirmación de la Universidad Nacional de La Plata.

En este marco, el jefe comunal exclamó: “En la actualidad, el CUCH cuenta con alrededor de 1600 alumnos, mientras que cuando nosotros asumimos tenía menos de una tercera parte”.

“La realidad comprobó que le hemos dado un salto de calidad a este Centro, continuando con la iniciativa que había comenzado la gestión anterior, porque la educación es una política de estado, donde se trabaja para que nuestros jóvenes y adultos tengan la posibilidad de estudiar en Chivilcoy”, enfatizó.

Luego, el director de Educación, Eduardo De Lillo, expresó: “Uno de los pedidos centrales del intendente Guillermo Britos fue que la educación sea una de las patas fundamentales de la gestión así que trabajamos con mucho esfuerzo en ese sentido, y el CUCH hoy por hoy es un referente zonal en lo que respecta a educación.

“Las carreras no se eligen de la noche a la mañana, si no en base a fundamentos, siempre considerando de que no es fácil para ninguna universidad trasladar la infraestructura para ofrecer una calidad educativa similar a la que ofrecen en sus sedes centrales”, detalló.

Asimismo, De Lillo subrayó: “La calidad universitaria no puede ser un elemento a negociar para traer una carrera, esta es la política que nos rige como Centro Universitario”.

Sobre la labor que llevan adelante, explicó: “Nuestro trabajo es en conjunto entre el personal del CUCH y los coordinadores de las distintas carreras, con quienes sostenemos una comunicación diaria, y nos brindan su acompañamiento y asesoramiento para lograr ofrecer una buena educación”.

Respecto a las nuevas carreras, el director de Educación informó: “Por parte de la UTN, se continúa con la Tecnicatura Universitaria en Higiene & Seguridad en el Trabajo; y se suma la Tecnicatura Universitaria en Programación, de dos años de duración, la cual articula con la Tecnicatura en Sistemas y la Licenciatura”.

“De la UNLZ incorporamos la Tecnicatura Universitaria en Gestión Industrial, que es una carrera muy importante para el desarrollo en esta materia, y, que, a su vez, articula con Ingeniería Industrial. Y también el tramo de formación pedagógica para profesionales y técnicos reconocidos por la Provincia de Buenos Aires, que es muy solicitado”, agregó.

En tanto, comunicó que “la UBA continuará dictando el CBC de todas las carreras. La UNNOBA ofrecerá una nueva cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Diseño e Indumentaria Textil, cuyo tramo final para la Licenciatura se cursa en Pergamino. Y, por parte de la UNTREF, brindaremos la Diplomatura en Dirección de Instituciones Educativas”.

Además, se dictará una diplomatura propia en Energías Renovables, con orientación teórico-práctica, con un trabajo final que incluya la implementación de este tipo de energías.

Por último, explicó que “las carreras de Licenciatura en Psicología y Tecnicatura Universitaria en Acompañante terapéutico de la UNLP están solicitadas formalmente, pero estamos a la espera de la respuesta institucional de la Universidad confirmando que podrán iniciar ciclo lectivo en 2020”.

Listado de carreras y cronograma de charlas abiertas a los interesados donde se explicarán los detalles de cursadas y salida laboral:

• UTN – Facultad Regional San Nicolás

• Viernes 11/10 18:00 hs. Tecnicatura Universitaria en Higiene & Seguridad en el Trabajo.

• Viernes 11/10 20:30 hs. Tecnicatura Universitaria en Programación.

• UNNOBA

• Jueves 31/10 18 hs. Tecnicatura Universitaria en Diseño e Indumentaria Textil.

• UNLZ

• Jueves 17/10 18:00 hs Tramo de formación pedagógica.

• Jueves 17/10 20:30 hs Tecnicatura Universitaria en Gestión Industrial.

• UBA

• Viernes 01/11 CBC.

• Diplomatura Propia – ENERGÍAS RENOVABLES

• Jueves 10/10 18 hs. con la participación especial como docente del Ing. Cristian Wallace (Magister en Energías Renovables)

• UNTREF

• Viernes 18/10 18 hs Diplomatura en Dirección de instituciones educativas.

VIDEO