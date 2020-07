[Video] Se anunció un nuevo caso positivo de Covid-19 y la recuperación de cuatro pacientes

El intendente Guillermo Britos anunció un solo nuevo caso positivo de Covid-19 y la recuperación de cuatro pacientes. Asimismo, comunicó que obligatoriamente se amplían los días de aislamiento dispuestos para los contactos estrechos convivientes y no convivientes de un caso confirmado.

En la conferencia de prensa, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Salud, José Caprara; la jefa de Gabinete, Marcela Sabella; el director del Hospital, José Luis Neme; y el director de Defensa Civil, Esteban Genaro.

En principio, el mandatario remarcó: “En las últimas horas, se recuperaron cuatro pacientes, tres de ellos son personal de salud y el otro es trabajador de una empresa ubicada en la ruta Nº 5. Además, afortunadamente, dio negativo la señora que vino de CABA con síntomas”.

“También recibimos un solo caso positivo, que se trata de una enfermera, quien ya se encontraba aislada de su círculo familiar por voluntad personal”, subrayó.

En este sentido, el secretario de Salud amplió: “Esta mujer presentó un leve malestar en la garganta y fue hisopada porque su hermana presentaba una sintomatología mayor, y desde la carpa externa se optó por hacerle el test a ella también”.

Seguidamente, el intendente expresó que desde la Secretaría de Salud se tomó la decisión de extender los días de aislamiento dispuestos para los contactos estrechos convivientes y no convivientes de un caso confirmado.

En tanto, el secretario de Salud detalló: “Las altas en forma obligatoria serán para los positivos a los 14 días desde que se hisoparon si no presenta síntomas; para los convivientes dos ciclos de 14 días; y para los contactos estrechos no convivientes 14 días, más 7, es decir un total de 21 días».

“Esta medida de aislamiento que hemos establecido nos da un margen de seguridad mayor”, enfatizó.

Luego el jefe comunal reiteró la importancia de seguir cumpliendo con las medidas de prevención, y fundamentalmente evitar reuniones, sobre lo cual analizó: “Mirando un mapa de la situación epidemiológica de la zona podemos ver qué Chivilcoy está muy bien, por lo que tenemos que seguir así”.

“Hoy por hoy, tenemos 16 casos activos y 25 recuperados, por lo que seguramente seguiremos en Fase 4″, puntualizó.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad: “Le pedimos a los vecinos que no se alarmen y que no hagan caso a operaciones malintencionadas que circulan. Les llevamos tranquilidad y sepan que está todo en condiciones”.

“Nuestro Hospital es, sin dudas, uno de los mejores de la Región, por eso le pedimos a la población que no haga caso al caos que quieren generar desde algunos sectores”, exclamó.

En cuanto a un video filmado por trabajadores de la salud en el interior de la carpa externa del Hospital, el intendente aseveró que “se llevarán a cabo acciones legales por esta grabación, donde además se cometió el grave error de mostrar las caras de pacientes que se estaban atendiendo y a quienes se les estaba realizando el hisopado”.

“En primer lugar, se les iniciará una causa penal por violación del artículo 205 del Código Penal, por poner en riesgo la salud de otras personas, y también se le iniciará un sumario administrativo a quienes corresponda, para saber por qué razón se hizo eso y a quienes les enviaron el video”, indicó.

A lo que agregó: “Es una falta de respeto fundamentalmente para quienes están trabajando en ese lugar de gran riesgo, los cuales incluso muchos ni siquiera cobraron el bono de Nación por un error, motivo por el que decidimos que a esas personas el Municipio le pagará dicho bono”.

Para cerrar, el director del Hospital, José Luis Neme, brindó detalles sobre el procedimiento de sanitización efectuado ayer en el establecimiento: “Se realizó con un producto a base de amonio cuaternario, en gran parte del del Hospital, donde no había circulación de personas, en áreas de Neonatología y Pediatría, Clínica, Guardia; Rayos y Tomografía; carpa externa, entre otros”.

“Se aplicó con un rociador en los espacios bajos de dichos lugares, entre marcos, puertas, y zócalos; es decir, en todos los rincones donde no llega la limpieza con cloro”.

VIDEO