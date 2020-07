[Video] Polémica frase de Mario Ishii: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias”

Se dio a conocer un video donde el intendente de José C. Paz enunció “cubrir a los ambulancieros cuando venden falopa”.

Mario Ishii, el histórico intendente de José C. Paz fue protagonista de un escandaloso hecho, por un video que fue viralizado mientras discutía con empleados públicos del área de Salud de su Municipio, y sentenció la frase “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias”.

Este material fue publicado en el Twitter de Gastón Cavanagh, productor del programa de Jorge Lanata.

En el mismo, se puede ver como el jefe comunal de la localidad del Conurbano bonaerense sostiene: “Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.

En tanto, el reclamo de los trabajadores era que se les redujera el horario de servicio para poder compartir más tiempo con sus familias, sobre lo que el intendente Ishii advirtió que “les pagaría solo el básico”.

Tras la polémica, en una nota realizada en Radio Mitre, el mandatario se defendió diciendo que la frase fue sacada de contexto. Y, en este sentido, dijo que “no protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área”.

A lo que agregó que “de los 700 empleados de Salud, 240 se habían tomado licencia por el Covid-19; y que les había pedido que extiendan el horario de trabajo de 8 a 12 horas por la pandemia”.

VIDEO