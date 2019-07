[VIDEO] “Planteamos un gobierno municipal que sea saludable, sustentable y transparente”

Aspirar a un gobierno municipal saludable, sustentable y transparente es la propuesta principal que desarrollaron como eje, en el marco de una entrevista con DECHIVILCOY, las candidatas a concejales María Eugenia Gandolfo en el primer lugar y María Victoria Devincenzi en el tercer lugar.

A lo largo de un diálogo exclusivo con DECHIVILCOY el pasado martes, las candidatas a concejales Eugenia Gandolfo y Victoria Devincenzi, sin desconocer la ajustada situación económica que están viviendo los argentinos, se enfocaron en propuestas relacionadas a establecer un gobierno local saludable, sustentable y transparente. También hicieron hincapié en proyectos sobre la prevención de la salud, la violencia de género, la creación de cooperativas y principalmente, sin aludir a la fórmula presidencial, apostaron a Lourdes Zaccardi como candidata a intendenta de la ciudad.

“Es fundamental que todos nos involucremos en política si queremos vivir en una ciudad, en una provincia y en un país mejor. En mi caso, hace cuatro años que ingrese en el mundo de la política, siempre me intereso pero nunca había pensado en involucrarme o participar en forma activa. A mí me llego la indignación de la muerte de Nisman, estaba en mi casa y dije: no podemos estar más protestando en la cocina y ahí fue cuando me acerque a Sebastián y a Daniel “, reveló Gandolfo.

Además, en relación a su candidatura como concejal, explicó que “el Concejo es el primer nexo entre el gobierno municipal y los ciudadanos, es llevar las necesidades y propuestas que tiene la sociedad al gobierno municipal y ser ese nexo”, y acompañando esta declaración, Devincenzi agregó: “el Concejo es el primer lugar para presentar un proyecto, es lo más cerquita que tenes con la gente , entonces si alguien te trae una preocupación la podes transmitir al Concejo, elevarla como proyecto y después contar con el voto de la mayoría para poder implementarlo”.

La salubridad, la sustentabilidad y la transparencia como principales propuestas

En otro pasaje de la entrevista, Gandolfo manifestó que “más que lo que es el trabajo en el Concejo, que también tenemos varios proyectos para el día en que asumamos después de diciembre , hoy te podemos plantear cual es el proyecto de gobierno municipal que encabeza Lourdes. Planteamos un gobierno municipal que sea saludable, sustentable y transparente, creemos que los gobiernos deben ser transparentes y no estamos así acusando a nadie de que no lo sea, es cómo nosotros vamos a trabajar”.

Asimismo, indicó que uno de los propósitos es “crear una página web donde todos los ciudadanos puedan ver, a través de gráficos, cual es el ingreso que tiene el estado municipal a través de fondos nacionales, fondos provinciales, el pago de los impuestos de los ciudadanos ; también quiénes son los proveedores del municipio, y eso es una forma de ordenarlo y de transparentarlo”.

Dirigiéndose a la sustentabilidad, señaló que “tenemos un proyecto sobre el tema de la basura, la limpieza de los contenedores, la limpieza de las calles. Proyectamos una ciudad limpia y nos hemos reunido con varios municipios, lo cual ellos lo han llevado a cabo, eso lleva tiempo pero creemos que se puede y lo tenemos que ir logrando”.

Por su parte, Devincenzi apuntó a la salud opinando que “tendría que ir acompañada de una salud preventiva por la cantidad de enfermedades crónicas que hay, de la obesidad infantil, del sobrepeso que estamos teniendo , y como Chivilcoy es una ciudad muy deportiva, ahí tenemos varios proyectos para apuntar a que sea una ciudad que se compromete con la salud, donde deporte y salud está íntimamente ligado”.

También, añadió que “por otra parte, tenemos un proyecto sobre violencia para articular los diversos institutos que funcionan con respecto a la violencia y la cantidad creciente de denuncias , y además de lo que se está haciendo desde municipio, nosotros queremos focalizarnos en una Asesoría y en una Tutoría con respecto a las víctimas y a los que son denunciados por violentos”.

“Nadie desconoce la situación económica que se está viviendo”

En correspondencia al interrogante sobre las problemáticas económicas de Chivilcoy, Devincenzi aclaró que “nadie desconoce la situación económica que se está viviendo, el aumento de las tarifas, el sinceramiento que hubo con respecto a tarifas que eran irrisorias y que se pagaban” , y como proyecto aludió a “la formación de dos cooperativas a través del reciclado de basura. Una visita próxima vamos a hacer con el subsecretario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para replicar lo mismo que se ha hecho en otros municipios y en la ciudad de Buenos Aires, la creación de una cooperativa que daría trabajo”.

“Con respecto al dinero municipal y una reforestación del Partido, creemos que por ahí surgirían fuentes de trabajo, y con el trabajo estamos paleando la falta de trabajo y ayudar a todas las familias”, agregó Devincenzi y luego dijo que, para tratar la violencia de género “se crearía una Asesoría para primeros empleos, por ejemplo de los profesionales que recién se reciben, el gobierno de la provincia tiene muy buenas capacitaciones y estaríamos apuntalados por ellos para primero capacitar a la gente para que después tenga su trabajo”.

En el mismo sentido, Gandolfo reveló que “nos estamos reuniendo en forma diaria o semanal todos los que integramos el equipo de Lourdes, y hay muchos programas de Provincia y de Nación que no se están dando en el municipio , entonces nosotros trabajaríamos con esos programas fomentando el empleo, y creo que lo importante es trabajar con el mismo color político para que las cosas vayan teniendo mayor agilidad”.

La funcionalidad en el Honorable Concejo Deliberante

Por último, haciendo énfasis en el rol al que aspiran como concejales, Gandolfo expresó que “queremos ser más proactivas, escuchar a los vecinos, llevar eso al Concejo, presentar proyectos, buscar la transparencia del gobierno” , y luego enfatizó que “muchas veces se discuten ciertas cuestiones que van mucho más allá de lo municipal, que sí creo que deben hacerse, pero eso debe tener una limitación, para resolver los problemas que realmente el vecino necesita y para las facultades que tiene el Concejo”.

En conformidad a lo dicho por Eugenia, Victoria Devicenci recalcó que “se necesitan más voces al oficialismo, tener mayor diversidad de opiniones y mayor riqueza en todas las miradas, por eso apostamos a participar del Concejo Deliberante y poder entrar. Apostamos a que haya, no solo mayor participación de la gente, sino también una mayor diversidad de votos dentro del Concejo”.

Al concluir la entrevista, Victoria declaró su firme respaldo a la candidatura de Lourdes Zaccardi como intendenta alegando saber de su trayectoria, “lo que quiere hacer para el municipio, y además, que la candidata sea una mujer, la mirada que tiene una mujer que es mamá, que es profesional, que trabaja, que está en este mundo de la política que no es fácil, me parece que le va a aportar muchísimo la ciudad y que va a ser un cambio generacional”, y en sintonía, Gandolfo finalizó dirigiéndose a los vecinos de la ciudad: “les pedimos que nos acompañen, nosotros lo vamos a devolver trabajando”.

