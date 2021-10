[Video] Oteiza: “Hasta la fecha no hemos recibido información sobre el Plan de control de precios”

Así lo comunicó el director de OMIC.

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, hizo referencia a varios temas del área como control de precios, tarifa de gas, denuncias y estafas. Asimismo, informó que atienden en forma presencial en su oficina ubicada en la avenida Soárez de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Respecto al Plan de Control de Precios que está llevando adelante el gobierno nacional, Oteiza explicó que “hasta la fecha no hemos recibido información por parte de la Secretaría de Comercio, así que tendremos que esperar para saber qué sucede con esto. Si se aplica, sobre qué productos y de qué manera”.

En cuanto a la tarifa de gas, sostuvo: “Los niveles de consumo claramente han bajado por la estación en la que estamos. Pero hay que tener en cuenta que los costos tanto del metro cúbico como del gas son los mismos”. En este sentido, precisó que “lo que se estableció por la Ley de Zonas Frías es un descuento en lo que es el costo del metro cúbico del gas, pero los demás costos fijos permanecieron igual. Esto quiere decir que en ninguna factura hay descuentos ni del 30, 40 o 50%, sino que son descuentos muy inferiores, ya que no aplica al total”.

Seguidamente, el director de OMIC indicó: “Hoy por hoy estamos en un nivel muy bajo de estafas, pero aun así debemos remarcar el hecho de que no compren por redes sociales o que no realicen operaciones a través de ellas porque se pueden generar este tipo de hechos. Cuando se hace con un particular, por ejemplo, una operación por Mercado Pago, después no tenemos pruebas suficientes para hacer los reclamos”.

Por último, en relación a las denuncias, detalló: “Hoy en día prevalecen problemas con la telefonía fija, ya que mucha gente o no puede darlo de baja o tiene mala calidad de servicio. Por ejemplo, estamos tratando de trabajar con un problema que están teniendo empresas del Parque Industrial respecto a esto, porque le complica su operatividad”.

