[VIDEO] “NO ABARQUE TAN ANCHO COMPAÑERO BELLICOSO”

Integrantes del espacio del intendente Guillermo Britos ligados al Peronismo, encabezado por el secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo, el director de Defensa Civil, Esteban Genaro, el director de OMIC, Joaquín Oteiza; entre otros salieron al cruce de Bellicoso y le respondieron a través de una nota.

El Peronismo del partido que lidera Guillermo Britos le respondió al gremialista Omar Bellicoso, con una nota desaprobando sus dichos denominada “No abarque tan ancho compañero” , en donde sentenciaron que “no sólo no es cierto que el todo Peronismo de Chivilcoy apoya a Constanza Alonso, sino que resulta poco menos que ofensivo …porque miles que votaron a Guillermo Britos a través de Consenso Federal y casi cinco mil que eligieron al Frente de Todos cortaron su boleta a nivel local para apoyar al actual jefe comunal”.

Tras la lectura de la nota, el secretario de Gobierno de la gestión en curso, y referente del Peronismo local, Alfredo De Lillo, agregó: “El principal apoyo nuestro es la gente, y es el que buscamos a partir de una gestión que, apuesta a la cercanía con los vecinos , en las salidas del gabinete, las recorridas del Guillermo, y teniendo el despacho y las oficinas abiertas a disposición de la comunidad”.

“Los que estamos presentes hoy acá, más algunos otros compañeros que no se han podido acercar hoy, tenemos una historia en común y nos sentimos identificados por el Peronismo , integrando este espacio plural que lidera Guillermo Britos, porque así lo entiende él y cree que es lo más conveniente para la ciudad”, explicitó.

“Nuestro único norte es trabajar para el bien común , y lo hacemos cara a cara con todos los vecinos, trabajando juntos, y por eso tenemos el respaldo de la mayoría de los chivilcoyanos”, exclamó.

Asimismo, indicó: “Nos enteramos de estos dichos por los medios, como toda la gente, y nos pareció imprudente porque nosotros que como Peronistas integramos otro espacio y otra expresión política, no nos puede involucrar a todos en su declaración”.

“Hay un gran componente de chivilcoyanos que se sientes identificados con el Peronismo que nos ha votado, en el 43% que obtuvimos en las PASO , muchos de los que votaron nuestra lista propia están ligados al Peronismo, y otros cinco mil que votaron la formula Fernández-Fernández cortaron boleta, y acá nos votaron a nosotros”, enfatizó.

A lo que añadió: “Tan sólo restan ver los números para ver que lo que decimos es la realidad”.

Ante la pregunta sobre el rol de la mujer en esta gestión, a partir de algunos entre dichos que surgieron los últimos días, De Lillo, manifestó: “Hay una gran cantidad de funcionarias en este gobierno, prácticamente la mitad; además, debe considerarse los grandes avances en materia de género que ha llevado adelante esta gestión, sobre las cuales muchos hablan pero que sólo ha puesto en práctica este gobierno que lidera Guillermo”.

Por su parte, el primer candidato a concejal, Esteban Genaro, expuso: “Nosotros les llevamos nuestras propuestas a los vecinos, en los próximos días habrá noticias importantes para Chivilcoy , y nos remitimos a los hechos, acá no hay promesas en vano”.

“Desde este espacio estamos tranquilos, seguimos trabajando junto a los vecinos de la misma forma, y tenemos las puertas abiertas para quien se quiera acercar” , aseveró.

TEXTO DE LA NOTA EN CUESTIÓN

“NO ABARQUE TAN ANCHO COMPAÑERO BELLICOSO“

Para muchos vecinos tal vez no hace falta aclarar nada. Saben que el espacio que lidera Guillermo Britos es plural, integrado por dirigentes de todas las vertientes políticas. Un grupo numeroso de peronistas lo apoyamos.

Por eso, que el dirigente gremial Omar Bellicoso diga que “todo el peronismo de Chivilcoy se encolumna detrás de Constanza Alonso” no solo no es cierto, sino que resulta poco menos que ofensivo. Porque los peronistas que acompañamos este proyecto no sólo somos un grupo de funcionarios, sino miles que votaron en las PASO a Guillermo Britos a través de Consenso Federal y casi cinco mil que eligieron al Frente de Todos cortaron su boleta a nivel local para apoyar la candidatura del intendente.

“La única verdad es la realidad”. La realidad de un Intendente que promueve la unidad de todos los chivilcoyanos y el aporte de todos aquellos preocupados realmente por las necesidades de su pueblo.

Por eso decimos, no abarque tan ancho compañero Bellicoso. Decida por usted sin erigirse en dueño de todos los peronistas.

Como decía el General Perón: “Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie”.

VIDEO