[VIDEO] Micaela Román: “La política debe hacer una reconceptualización a la hora de construir las listas electorales”

En diálogo con DECHIVILCOY, la referente del Movimiento Evita local y candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Micaela Román, destacó que las demandas de los jóvenes y de la Economía Popular son prioritarias para la agenda política. Asimismo, apuntó a la unidad del peronismo que conlleve a una necesaria transformación política para el futuro de Chivilcoy y de la Argentina.

Ayer al mediodía, en el marco de su candidatura a diputada provincial por el Frente de Todos, Micaela Román mantuvo un dialogo exclusivo con DECHIVILCOY en donde señaló que ya se encuentra recorriendo la ciudad de Chivilcoy y “en las semanas venideras vamos a recorrer las ciudades de Bragado, Alberti, Chacabuco y Los Toldos” , y al respecto agregó: “estamos armando una agenda de recorrida para acompañar a los candidatos a intendente y a aquellos compañeros que disputan cargos legislativos”.

En este sentido expresó que una de las temáticas que considera primordiales en la agenda política para acceder a la banca son “las demandas de la Economía Popular y la de los jóvenes. Tengo 25 años y en toda esta recorrida que realice por el interior de la Provincia de Buenos Aires vemos que hay una agenda muy pendiente que es la de la juventud como así también la de la planificación de las ciudades con respecto a la creación de empleo , y en ese sentido vemos que la Economía Popular es un rol fundamental para desarrollar trabajo”.

LA UNIDAD POR SOBRE CUALQUIER CANDIDATO ELECTORAL

Con respecto a la decisión de Ariel Franetovich de no presentarse a las PASO, a quien en un comienzo el Movimiento Evita iba a acompañar su candidatura, Román manifestó que Ariel “se retira de la precandidatura cuando empezó a ver que quizás había determinados valores coyunturales que se manejaron en estas elecciones que no fueron de agrado para él y decidió preservarse y no disputar un cargo electoral”, y aseguró que “desde su rol seguramente va a acompañar o esté acompañando”.

Aun así, estimó que, como las encuestas lo determinaban como el actor con más condiciones para hacerle frente a las elecciones locales , “nos hubiese gustado que Ariel sea el candidato porque creíamos que tenía todas las condiciones y por eso lo apoyamos, pero bueno, hoy tenemos otra candidata que es Constanza Alonso y es una compañera que también está muy formada asique vemos una gran posibilidad de ganar en Chivilcoy”.

LA IMPRESCINDIBLE PARTICIPACIÓN POPULAR

En otro pasaje de la entrevista, haciendo referencia a las organizaciones sociales-políticas que han quedado al margen de la lista de unidad, como lo son la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, la referente política manifestó que “la política debe hacerse una reconceptualización a la hora de construir las listas electorales”, y opinó que “cada concejal o cada sujeto que esté ocupando un rol dentro de una lista tiene también un rol dentro de la sociedad, y en ese aspecto y sentido, dejar afuera a grandes actores de la Economía Popular no lo vimos con gran agrado ni gusto , pero sabemos que los espacios son chicos y que lo importante también es que esté la política pública dentro de la gestión”.

DE LAS ESTRATEGIAS DISIDENTES A LA LISTA ÚNICA

En el marco de la interna que se vislumbraba en el Partido Justicialista y que culminó con una lista única, Román dijo que “como militante política creo que el hecho de dirimir o poder generar diferentes miradas y que esos proyectos e ideas compitan dentro del Partido, siempre es algo positivo , de hecho para ello existe la democracia: para poder poner nuestras ideas y nuestra mirada acerca de cómo constituir la gestión municipal, pero si eso hubiese generado una unión u otro desencadenante dentro del Partido Justicialista, la verdad es que no lo sabemos porque no fue algo que sucedió”.

Asimismo, dirigiéndose a la fracción interna que adhería a Gustavo Bruno, indicó que van a acompañar a la lista encabezada por Constanza Alonso, “de hecho ya lo están haciendo, el Doctor Mauro enseguida se juntó con Coty”, y en este sentido aclaró que “había diferencias de ideas, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es volver a recuperar el municipio, la Nación y la Provincia. No cambia el objetivo por el cual se disputaba, no era una disputa de egos, sino que era una disputa de diferencias de como ejecutar la intendencia y la gestión”.

En el transcurso de esas disputas que consumaron en una lista única liderada por Alonso, Román distinguió la participación de jóvenes “como Nicanor (Feo) de la JP que merece el lugar que tiene dentro de la lista porque viene trabajando hace muchísimos años y es un compañero que representa a nuestra generación”.

“LA GESTIÓN NO ESTÁ LLEGANDO A LOS BARRIOS MÁS CARENCIADOS”

También apuntó a la gestión del intendente Guillermo Britos, a quién le rescató “la nueva apertura de carreras dentro del Centro Universitario, como lo es la Carrera de Acompañante Terapéutico” , pero en mayoría le dirigió duras “críticas constructivas como la falencias que está teniendo en Atención Primaria de la Salud, el aumento de sífilis, que si bien hay un contexto de políticas provinciales y nacionales que repercuten, creo que hay falencias también por la parte municipal porque no hay prevención y no hay promoción de la salud”.

“La gestión no está llegando a los barrios más carenciados y la falta de diálogo por parte del intendente también, nosotros nos hemos acercado a hablar con gente del entorno del intendente para generar trabajo para los compañeros de la Economía Popular y no hemos recibido una apertura por parte de él , solamente tenemos vínculo con una concejal que las veces que hemos podido tener un dialogo ha sido positivo, pero después vemos una gestión bastante cerrada”, reveló Micaela.

Y además advirtió que “con la crisis económica que hay, creo que el intendente tiene que entender y comprender que de esta situación no se sale solamente con los políticos que tiene dentro de su gabinete , se sale también con una apertura con las organizaciones sociales y otros actores civiles de la sociedad. Creo que Chivilcoy puede estar mejor, pero para ello requiere que haya una gestión y políticas que convoquen a otros actores más allá de la disidencia”, y “eso es algo que la política debe aprender, porque uno milita para transformar la realidad del vecino y no por un interés individual o un capricho o pelea de egos”.

CON LA MIRA EN LAS PASO

Realizando un balance de la gestión local, Román acentuó que “hay mucha gente que está disconforme con el tema del asfalto que se rompe, hay muchas quejas con el Hospital, no hay remedios en los Centros de Salud, y otra de las falencias es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable porque hay muchas barreras para el acceso a los métodos anticonceptivos”, y como consecuencia opinó que el intendente “tiene posibilidades de ganar como también tiene las mismas posibilidades de perder, eso se verá en agosto. Las elecciones van a estar bastante peleadas, no la tiene ganada, pero tampoco está derrotado”.

Con respecto a las elecciones a nivel provincial y nacional señaló una gran posibilidad de triunfo para “volver a constituir un país con más esperanza, con más oportunidades, y debe ser lo que tiene que suceder si queremos tener una Argentina de progreso hacia adelante y hacia el futuro”.

Por último, haciendo hincapié en la difícil situación económica que está atravesando la Argentina, enfatizó que “como joven estoy acá coyunturalmente disputando un rol legislativo, pero por sobre todas las cosas soy militante y para un militante no hay algo más lindo y más grande que contagiar a otros a que se sumen a transformar las injusticias que vivimos todos los días”, y luego finalizó con un mensaje a la sociedad: “la política es la única herramienta que tenemos de transformación, no se la regalemos a quienes no piensan en colectivo y piensan en las individualidades, participemos”.

Entrevista: Suyay Galiotti

VIDEO