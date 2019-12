[VIDEO] Mariano sobre las medidas del Gobierno: “Realmente me sorprende la calidad de la mentira”

En la sede del comité de la UCR local se llevó a cabo el tradicional brindis de fin de año, cuyo objetivo fue compartir un momento entre los correligionarios y, además, realizar un balance político del año.

En este sentido, el presidente de la UCR local, Luis Mariano, indicó: “Ya es histórico este encuentro que hacemos para despedir el año, y hacer un balance político , aprovechando la oportunidad de, fundamentalmente, compartir un encuentro con amigos para comer algo y brindar”.

Con relación al balance del año, consignó que “ha sido duro y adverso en términos políticos-electorales , no obstante, si hay algo que nos reconforta es el hecho de que hemos marcado las diferencias que hemos tenido dentro de Juntos por el Cambio, pero sin perjuicio de ellos, nos mantenemos dentro de lo que ese sector”.

“En este marco, tenemos la obligación de representar a ese 41% del electorado que pone un límite al gobierno nacional y provincial, y en ese sentido, trabajaremos”, sentenció.

Sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno, dijo: “Realmente me sorprende la calidad de la mentira , porque en agosto en plena campaña electoral el actual oficialismo había prometido aumentar las jubilaciones, los salarios, y una serie de medidas que eran para apoyar. Pero de agosto hasta octubre, y ahora que se toman las decisiones definitivas, hay un giro de 180º, lo que hace pensar el nivel de irresponsabilidad que tienen para decir una cosa y luego hacer lo contrario”.

“Ver con que tupé toman la medida de ajustar a los jubilados, porque había una ley, que ellos en su momento tiraron 15 toneladas de piedras al Congreso de la Nación para oponerse, y resulta que ésta les permitía tener un nivel de ingreso acorde a la inflación. Pero ellos, de buenas a primeras, lo suspenden, haciendo totalmente lo contrario a lo que habían dicho en campaña hace unos meses atrás”, expuso.

Asimismo, Mariano agregó: “Si a dieciséis días cometen estos atropellos, nos quedan entonces por delante años de mucho trabajo porque creo que si hoy el electorado tuviera la posibilidad de elegir de nuevo, creo que aquellos que dudaron en su momento, hoy votarían a Juntos por el Cambio, porque a la hora de gobernar se ha respetado la institucionalidad, la coparticipación, y otras medidas que podían marcar el rumbo del país”.

“Es verdad que el rumbo económico no fue lo mejor, pero hay que acordarse de que en abril ya teníamos descenso de la inflación y teníamos un dólar a 40 y pico. Pero por todo lo que ocurrió en las elecciones el dólar es de más de $80 , lo que en realidad significa que se desprecia la moneda nuestra”, enfatizó.

Respecto al rol como oposición, sostuvo: “Nosotros no vamos a ser opositores como lo ha sido el Peronismo clásico, sino que realmente queremos discutir todas las medidas que se tomen . Un claro ejemplo es lo que ocurrió con la Ley Impositiva provincial, en donde no es cierto que no se dio quórum, sino que se pidió un cuarto intermedio para negociar esta ley de brutal ajuste y aumento impositivo”.

“Sin embargo, no se pudo cambiar un ápice, porque tuvieron una actitud totalmente cerrada, demostrando dos cosas, la actitud totalitaria, por un lado; y la otra una impericia, porque la democracia indica que tenemos que dialogar. Ya se verá en marzo que pasará con esto”, reflexionó.

Para cerrar, el presidente de la UCR local dijo: “Debemos proteger a los ciudadanos, porque todos sufrimos los aumentos de la inflación y de los impuestos ; por eso, debemos reconocer a los representantes de Juntos por el Cambio quienes se opusieron a aprobar esto”.

[VIDEO]