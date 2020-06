[VIDEO] Manuel Feijóo, integrante de Buses Chivilcoy: “Somos un rubro que no ha podido volver a la actividad y que desconoce cuándo podrá hacerlo”

DECHIVILCOY dialogó con Manuel Feijóo, integrante de Buses Chivilcoy, sobre el panorama de la empresa y el sector frente a la pandemia, considerando que se trata de un rubro que no ha podido volver a la actividad, y que, además, se desconoce cuándo podrá hacerlo.

En este sentido, describió: “Estamos viviendo una situación más que preocupante, porque hace desde el 20 de marzo que no estamos trabajando y no sabemos cuándo se habilitará otra vez”.

“Por el momento, no tenemos ninguna perspectiva, desde la Cámara tampoco se nos da ninguna precisión, así que estamos a la espera, teniendo en claro que vamos a ser de los últimos en reactivar, porque esta actividad está vista como turismo, y, por ende, no se lo considera como indispensable”, amplió.

Asimismo, agregó: “Nuestros colegas que hacen el recorrido del Gran Buenos Aires a Capital, ya desde hace un tiempo comenzaron a trabajar con la idea de disminuir la afluencia normal de colectivos públicos, aunque con una capacidad limitada, lo cual hizo que muchos ni siquiera lo hagan debito a que no les era rentable”.

Respecto al personal fijo, informó: “Estamos haciendo malabares, se sostiene el personal completo. Yo quiero destacar a nuestro equipo, por el ida y vuelta, por la manera en que trabajamos y la cordialidad, quienes entendieron perfectamente la situación y se adecuaron a las condiciones impuestas a nivel nacional , de que aquellos trabajadores cuya actividad no se está llevando a cabo reciban el 75% del salario”.

“Nos inscribimos para recibir el ATP, pero hubo un problema, y recién en este mes recibimos la ayuda por parte del Estado. En mayo nos tuvimos que afrontar solos los salarios de los dos meses inactivos”, detalló.

Respecto a la planta de trabajadores, puntualizó: “Tenemos catorce empleados, lo cual es un número muy importante lo que genera una preocupación importante porque son muchas familias . Ya de por sí, recibir el 75% de lo que se cobra ya no es bueno, pero lo cierto es que todos nos tuvimos que ajustar el cinturón en esta situación”.

“Pero el lado bueno es que, a pesar de todo, los empleados en relación de dependencia son unos privilegiados porque por lo menos saben que tienen un trabajo y un sueldo, a diferencia del cuentapropista, que, al no poder trabajar, no tiene ingresos”, expuso.

Seguidamente, con relación a la situación de la empresa, indicó: “Se profundiza cada vez más el comerse el patrimonio de la empresa; lo único que tenemos son los vehículos y las instalaciones, y se sobrevivirá en base a eso para tratar de paliar el momento hasta el que se pueda volver a trabajar. Luego, se evaluará , porque además tenemos muchas incertidumbres en cuanto a la gente que podrá y que querrá viajar cuando se reanude la actividad”.

“Nuestros principales clientes son los estudiantes, y por lo visto, el ciclo lectivo universitario del año 2020 en forma presencial no va a desarrollarse ; también tenemos trabajadores, que muchos de ellos no están activos o están trabajando online, que además, hay que tener en cuenta en muchos casos el teletrabajo ha llegado para quedarse en esta nueva realidad ; mucha gente va por recreación o paseo, y hoy por hoy no va a ir nadie, más sabiendo que en Capital está el foco de casos”, subrayó.

Para cerrar, Feijóo le agradeció a la gente de AFIP y ANSES de Chivilcoy que “nos dieron una mano para que podamos destrabar el tema del ATP, que era fundamental para nosotros”.

