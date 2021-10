[Video] Lousteau: «La gente dijo la Argentina así no va más, por otro lado, le dijo al gobierno así no van más y a Juntos nos dio una chance»

El actual senador hizo una breve visita a la ciudad, en la cual dejó conceptos muy claros sobre Juntos y su camino a las elecciones legislativas.

Martín Lousteau visitó fugazmente Chivilcoy en camino a 9 de Julio, y brindó una conferencia de prensa en la que habló de la necesidad de «construir un espacio fuerte» y aseguró que «uno de los mayores problemas de la Argentina es que gasta mal». También dijo que el «golpe blando» se lo generó el propio gobierno nacional.

Algo que acentuó José Ferro, comparando la situación nacional con lo que pasa en Chivilcoy.

En primer lugar, el senador sostuvo: «Ya he recorrido 13 provincias y lo que noto es que el ánimo es muy profundo y tras el resultado de las PASO la gente se siente más fuerte y ahora ven una posibilidad más concreta de que la Argentina cambie».

«Esto hace que el espacio esté más fuerte también, así que la perspectiva es buena», aseveró de cara a las elecciones que vienen.

En cuanto a esto, analizó que confluyen dos cosas: «Por un lado, la gente dijo la Argentina así no va más. Y, por otro lado, le dijo al gobierno así no van más y a Juntos nos dio una chance, pero pidiéndonos no volver al pasado».

«Para nosotros las PASO fueron muy importantes, porque los liderazgos los deben elegir la gente», aseguró.

Sobre el objetivo, Lousteau dijo: «Tenemos que ver cómo construir un colectivo que sea bueno. Y veo esa potencia en la Provincia».

«En Chivilcoy tienen una lista que da gusto votar y eso pasa en todos lados», garantizó.

Al ser consultado sobre la idea de golpe de blando del que advirtió Tolosa Paz, opinó: «Golpe blando es lo que hizo el propio espacio del presidente después de las PASO vaciándole el Gabinete, con una carta pública de la vicepresidenta; algo así es muy desestabilizante».

«La preocupación más grande hoy es cómo va a reaccionar el gobierno», exclamó.

Asimismo, expresó: «Lo económico me preocupa muchísimo. La falta de rumbo de este gobierno y su inconsistencia hace que el escenario de cara a los próximos dos años sea muy difícil».

«Como dependemos de la reacción del gobierno, necesitamos construir una fuerza grande para poder encauzar el futuro de la Argentina y que no haya desborde de naturaleza económica en nuestro país, sabiendo lo que puede traer», enfatizó.

Seguidamente, Lousteau manifestó: «Los argentinos nos debemos un diagnóstico más profundo de porque repetimos siempre los mismos errores, que agravan cada vez más la situación».

«Yo creo que Argentina gasta mal, entonces cuando pasa esto necesitas a su vez gastar más para lograr lo que querés o necesitás», analizó al respecto.

Y agregó: «Si hay más impuestos las empresas ganan menos y evaden, y además no podés crear puestos de trabajo en blanco».

Sobre esto, expuso: «El Estado es el único que genera ingresos para los argentinos y esto genera una puja sobre sí mismo, entonces volvemos al mal gasto. Tenemos que revertir esta dinámica, ordenando la rapiña que gira sobre el Estado».

«Antes el Estado pesaba la mitad de lo que pesa hoy, pero este círculo vicioso hace que este Estado sea cada vez más grande y lo privado cada vez más chico», continuó.

Y añadió: «Por eso hay que priorizar y resolver los problemas de fondo».

En esta línea, el primer candidato local de Juntos, José Ferro, dijo que «acá también -en Chivilcoy- se gasta mal, pero decirlo no significa que sea un agravio».

«La mitad del Presupuesto se va en sueldos. La Municipalidad se convirtió en una bolsa de trabajo y no en prestador de servicios y la gente reclama servicios», denunció.

Y continuó: «No creo que seamos locos por pedir que se ilumine un camino que va a un boliche, se coloque piedra caliza y se marquen las zanjas o poner colectivos públicos para que los jóvenes puedan ir a bailar».

«No somos una oposición dañina sino creativa, como la idea de crear una Dirección de Juventud para que ellos mismos puedan expresar su voz y conocer sus necesidades de primera mano», aseguró el edil.

En tanto que sostuvo: «Somos coherentes de arriba hacia abajo y no nos da todo lo mismo. Tenemos una historia y un presente. Pero no estamos pensando dónde podemos estar más cómodos, sino que priorizamos nuestros valores».

Para cerrar, retomando la palabra, el ex ministro de Economía, indicó: «Es importante la autocrítica que estamos haciendo desde Juntos, pero que no debe quedar sólo en palabras, sino que le dimos la opción a la gente de elegir».

