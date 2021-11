[Video] El jueves 25 se llevará a cabo la Fiesta en homenaje al Día de la Enfermería

Se trata de la segunda edición de esta celebración; y tendrá lugar en el Club Racing. El evento contará con la presencia de alrededor de 400 enfermeros.

El director del Hospital Municipal, José Luis Meme, junto al presidente del Club Social, Gustavo Cantone y miembros de la Comisión Directiva, anunciaron que el próximo jueves 25 realizarán la segunda edición de la celebración en honor a los enfermeros, en el marco del Día de la Enfermería, que se celebra el 21 de noviembre.

De esta manera, Neme explicó: «Hemos trabajado intensamente para que el 25 de este mes, a partir de las 20:30 horas en el Club Racing podamos celebrar el Día de la Enfermería, por segunda vez, ya que el año pasado por la pandemia no pudimos».

«Agradecemos a la Comisión Directiva del Club Social por su colaboración para que esto sea posible», agregó.

Seguidamente, detalló: «Además de la cena habrá sorteos con premios importantes y shows musicales para que disfruten las alrededor de las 400 personas que están invitadas».

Y agregó: «Cuando se declare el fin de la pandemia estamos pensando hacer una gran celebración para todos los trabajadores del sistema de salud, los voluntarios y todos los que han trabajado tan arduamente en este momento sanitaria tan complejo».

Por su parte, Gustavo Cantone expresó: «Fue una buena idea esta de celebrar el Día de la Enfermería, que tiene como fin visibilizarlos y que la sociedad sepa que el 21 de noviembre es su día».

«Están invitados los enfermeros del Hospital, CAPS, Hogar San José, Hogar Lauhirat y del sistema privado», señaló.

En tanto que manifestó: «Hay que agradecer a toda la gente y empresas que se han ofrecido para colaborar con el objetivo de que este evento pueda ser posible».

Y aseguró: «Es una manera de que el Club Social se pare frente a la sociedad y reconozca a quienes sacrifican su vida por los demás. Esta fiesta es, precisamente, fruto de eso».

El doctor Francisco Falabella expresó: «Esta idea fue de Gustavo Cantone en el 2019, con una ardua labor de José Neme y Patricia Sabella. Me adherí, activé los contactos en una sociedad que es tan egocéntrica, con un grupo de enfermeros y enfermeras que pusieron su vida al servicio de los demás, exige cualquier esfuerzo. Con lo cual, el Club Social, que no es una entidad deportiva, es institucional, tiene esta manera de hacerse presente y contribuir cuando lo necesita o como en este caso, el reconocimiento a quienes tienen actitudes casi sobrehumanas, como ocurrió con todo el cuerpo de Covid en esta pandemia que todavía no terminó» .

Para cerrar, Neme retomó la palabra y dijo: «Esto es una manera de retribuir a ellos lo que hacen porque, además, creemos que así contribuimos a una sociedad más justa, y eso es lo que hay que trasladar a nuestros jóvenes y niños, para construir un mundo mejor».

