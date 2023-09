[Video] El intendente Guillermo Britos participó de una recorrida por el Barrio Procrear I

El intendente Guillermo Britos, junto a funcionarios municipales, participó de una recorrida en el Barrio Procrear I, donde presentó 105 cuadras estabilizadas con piedra caliza, en el marco del Plan Integral de Obras de Mejoras y Mantenimiento que se realiza en toda la ciudad.

En principio, el Mandatario explicó: “En este caso, el Plan incluye 105 cuadras de estabilizado con piedra caliza en este sector de la ciudad” y anunció que “pronto este Barrio contará con luminarias LED, en el marco del Programa que estamos llevando a cabo”.

“También hemos finalizado la extensión de la red cloacal que era algo que estaba comprometido por la gestión anterior y que cumplimos nosotros, ante la necesidad de los vecinos”, detalló.

Por su parte, el director de Vial, Daniel Brocchetto, aclaró que “limpiamos cunetas, colocamos alcantarillas y que se limpió el canal ubicado en la calle 18, en el marco del trabajo que se realiza en cada barrio”.

En este sentido, informó: “Seguramente mañana temprano todas las avenidas de la 2° circunvalación ya contarán con luminarias LED, debido a que estamos finalizando la colocación en la avenida Monseñor D’Andrea”.

“Es falso que la diputada Alonso haya gestionado fondos para caminos rurales, en mayo de este año, el secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, presentó el proyecto para unir el camino de la Escuela N° 46 con el camino estabilizado con piedra caliza a Ramón Biaus”.

“Como así también la unión camino entre la Escuela N° 36 y el nuevo acceso al Parque Industrial. De igual manera, ambas escuelas ya tienen su acceso garantizado porque lo hicimos nosotros”, continuó.

En este sentido, el Jefe Comunal indicó: “Al llegar el convenio lo que hicimos fue enviar un nuevo presupuesto por la actualización de precios, dado que el presupuesto en abril era de 25 millones y ahora es de 41 millones de pesos. En caso de que no lo acepten, nos haremos cargo nosotros”.

“Pero hay que dejar en claro que los fondos no llegaron, además, hay escuelas que aún no tienen su acceso garantizado, como la Escuela N° 31 de Moquehuá, estaremos agradecidos si se gestionan esos recursos, pero no podemos permitir que se mienta y que se adjudiquen lo que nosotros gestionamos”, remarcó.

Sobre la Plaza 25 de Mayo, informó: “Lamentablemente, la empresa adjudicataria ha decidido no continuar con la obra por la variación de precios, por lo que estamos haciendo todo la administrativo para hacerla nosotros por administración”.

De todas maneras, ya hemos colocado las torres de iluminación LED en la primera manzana y ya cerramos la segunda para poder continuar porque primero vamos a hacer la parte de luminarias.

En relación a esto, Eduardo Alonso agregó: “Cuando la empresa se notificó de que no iba a continuar nos comunicamos con el Ministerio de Obras Públicas para devolver el anticipo financiero y luego haremos la adenda para cambiar la modalidad, ya que la vamos a hacer por administración”.

“Ya tenemos los presupuestos para el arreglo de la Fuente de Hebe, los monumentos y la rotonda; por nuestra parte, continuamos con la colocación de la iluminación LED en los cuatro cuadrantes de la Plaza y con las luminarias que se instalarán en las veredas que será de altura para que sea más pareja y segura”, detalló.