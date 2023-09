“Es difícil pelear contra dos cajas enormes, la del gobierno municipal actual y la de La Cámpora, que compran los votos”

Más de 15.000 personas no fueron a votar y es muy poco el porcentaje que diferencia a todas las fuerzas, por lo tanto, cualquiera de los espacios está en condiciones de ganar la elección.

El pasado martes, se efectuó la primera reunión de Juntos por el Cambio en su totalidad, para comenzar a trabajar en el nuevo desafío que se presenta, las elecciones generales del 22 de octubre.

Siendo el único espacio a nivel Nacional, Provincial y Municipal que respetó el espíritu de las elecciones primarias dejando en los ciudadanos la elección de los candidatos para la general.

Así, Carlos Perillo candidato a intendente del espacio, manifestó que estar muy feliz y agradecido por este gran logro de alcanzar la unidad real después de una primaria, y resalto la grandeza de Beatriz Sotera que fue el artífice de este avance.

Por su parte Lourdes Zaccardi, Gabriel Fagliano, Eduardo Dadario y Julio Orihuela también manifestaron acompañar este nuevo desafió con la fuerza que nuestro país, la provincia y Chivilcoy requiere.

Nos encontramos ante un gran reto, que es crecer en todos los niveles, para la nación, la seguridad que nos plantea Patricia, para alcanzar un país con orden y valores, la hace la figura más indicada para gobernar este momento histórico de la Argentina, que se encuentra inmersa en un caos económico y social, y es Patricia la única candidata que demuestra tener el perfil y coraje para frenar esto.

Lo mismo sucede a en la provincia Grindetti, intendente del conurbano, es la persona oportuna para liderar el destierro de la Cámpora, debemos terminar de una vez por todas con estas políticas que no nos condujeron a nada, o lo que es peor a generar más pobreza para los bonaerenses.

En la ciudad de Chivilcoy, tenemos que romper la lógica de elegir al menos malo, nos quieren hacer creer a los chivilcoyanos que no hay más opción que el intendente actual, que no fue elegido por más del 70% del electorado o la Cámpora. Dos espacios que comparten la misma mirada, una visión asistencialista. Esta lógica no es cierta, porque más de 15.000 personas no fueron a votar y es muy poco el porcentaje que diferencia a todas las fuerzas, por lo tanto, cualquiera de los espacios está en condiciones de ganar la elección.

Juntos por el Cambio fue el único espacio con propuestas serias, contundentes en materia de seguridad y narcotráfico, conducido por Carlos Perillo, que ya ha dado sobradas pruebas de su experiencia, como también en materia de salud, en infraestructura y tránsito.

Vamos a llegar a cada rincón de nuestra ciudad porque estamos convencidos de que podemos vivir distinto, que Chivilcoy puede volver a tener su brillo, que sea una invitación a disfrutar del turismo y a quedarse a vivir, que despliegue su potencial.

Es difícil pelear contra dos cajas enormes, que es la del gobierno municipal actual y la de la Cámpora que compran los votos con la plata de los ciudadanos, pero nuestro convencimiento es fuerte y estamos seguro de que lo vamos a lograr. Porque sabemos que hacer y cómo hacerlo, y esta vez estamos seguros de que Chivilcoy no se va a quedar afuera de la ola del cambio que gobernara Bullrich y Grindetti.