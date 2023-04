[Video] El intendente Britos y funcionarios municipales dialogaron con los vecinos en la Plaza 9 de Julio

En la Plaza 9 de Julio, se realizó una nueva Salida de Gabinete, encabezada por el intendente Guillermo Britos, quien estuvo acompañado por funcionarios de las distintas áreas.

En este marco, el jefe Comunal indicó que «se acercó una numerosa cantidad de vecinos» y que «hubo algunos temas recurrentes, como el pedido de viviendas, y otras cuestiones de fácil resolución que fueron derivadas al área correspondiente».

«Hemos tenido pedidos puntuales de viviendas y trabajo de gente muy joven y que hace poco se vino a vivir a Chivilcoy, es importante que sepan que hay 4000 vecinos en espera de viviendas, muchas de ellos hace un tiempo muy largo«, detalló.

Por otro lado, hizo referencia a la Rendición de Cuentas 2022, que fue tratada y aprobada el jueves pasado en el Concejo Deliberante, sobre lo que expresó: «Le quiero agradecer a los 12 concejales que votaron a favor para aprobar la Rendición de Cuentas. Lo más importante es que los números están bien y equilibrados, y que no hay temas de corrupción que es algo que escuchamos tanto en nuestro país».

«He escuchado que hay concejales que se quejaban de que sobró plata, algo que suena ilógico, porque claramente ningún municipio cierra sus puertas el 31 de diciembre, en enero hay que seguir afrontando gastos y pagando salarios», agregó al respecto.

Asimismo, el Mandatario hizo referencia a EMTUPSE: «Primero que nada hay que aclarar que EMTUPSE es una empresa sociedad del Estado, por ende, se maneja directamente con el Ministerio de Transporte; por otro lado, deben subsidios desde mayo de 2022, y está todo presentado como corresponde».

En referencia a la autogestión, el Intendente señaló que «es importante que sepan primero que no tiene nada que ver con la Coparticipación» y detalló: «La Provincia nos debe 38 millones de pesos del Plan Sumar y 36 millones de pesos de IOMA; asimismo, hemos mandado Cartas Documento a distintas obras sociales que también nos deben».

En tanto, sobre este mismo tema, el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, sostuvo: «Si a fines de diciembre no nos sobrará dinero, no pagábamos sueldos, porque ese mes habíamos recibido 50 millones menos de coparticipación. No se puede tener una visión de la administración tan corta, tan limitada».

«Además hay que tener en cuenta que en Argentina los presupuestos son un compendio de buenas aspiraciones porque la inflación que es altísima no permite tener previsión. Por eso es importante tener cuentas equilibradas», remarcó.

Sobre el tema salarial, informó: «El acuerdo que tenemos con el Sindicato Municipales Chivilcoy, el único que cuenta con personería gremial, es monitorear mes a mes los ingresos de coparticipación y de recaudación que tenemos, para ver si podemos mejorar los salarios»

«Cuando podamos lo vamos a hacer, eso ya lo comprometió el Intendente, y así trabajamos. Pero no podemos ser irresponsables ni imprudentes porque debemos responder a los 1800 empleados que tiene el Municipio», sostuvo.

En cuanto al paro del jueves pasado, el Mandatario al ser consultado, indicó: «Las áreas municipales trabajaron todas, con excepción de algunos sectores de salud, en que se dieron algunas situaciones de irregularidad. El derecho a huelga es constitucional, pero hay servicios como la salud y la seguridad que son esenciales y deben estar garantizados».

«Por esta razón, estamos analizando lo sucedido, porque el secretario de Salud, José Caprara, ya tiene cerca de 20 casos de personas que no fueron atendidas ni en la Guardia ni en Farmacia, donde es obligatorio prestar servicio, y en caso de comprobarlo procedemos a sancionar», afirmó para cerrar.

VIDEO