Publicación Pedida: ¡Autovía 5 YA!

Desde Avanza Libertad Chivilcoy estamos convocando a los vecinos de Chivilcoy y las zonas aledañas y a todos los transeúntes de la Ruta 5 para este lunes 1 de mayo a las 15:30 horas a que nos juntemos en la Rotonda de Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 30 y exijamos el inicio, en serio, de las obras de AUTOVIA RN5 que con bombos y platillos y puros carteles fue iniciada allá por octubre del 2022.

El Referente del Espacio Liberal en Chivilcoy, Eduardo Dadario, comenta “Ayer leí una nota enviada desde Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas donde informaban que se están haciendo los trabajos de la autopista Ruta 5 y la verdad que me da mucha bronca e impotencia, se nos ríen en la cara y se sigue tomando la ejecución de esta obra con la falta de seriedad y compromiso que caracteriza a este Gobierno, aunque no me sorprende. En la misma nota cuenta que se están haciendo 5 alcantarillas, ¡¡¡CINCO!!! ¡¡¡Que HDP!!! Parece que Alberto Fernández, el ministro Katopodis y el Gobernador Kicillof no saben que todos los días en la traza de la Ruta 5 hay accidentes, muchos de ellos fatales y que en su mayoría son evitables si ya estarían realizadas las obras que desde hace más de 20 años se vienen prometiendo. Dicen que primero está la gente y la verdad que dudo mucho que esa sea su prioridad”.

Desde el 2003 se están haciendo anuncios y actos sobre la Ruta 5 y la llegada de la autovía a Chivilcoy, a 9 de Julio, y hasta la mismísima Santa Rosa, todos obviamente quedan en la nada misma, un acto, un cartel, una foto que parece de un viaje de egresados con Diputados, Directores y Ministros y queda solo en eso, somos la provincia de los anuncios, las fotos, los carteles gigantes y las publicaciones en redes sociales, pero nunca, o con escasas excepciones, somos la provincia de las obras no terminadas. Eso si nuestra plata, la que entregamos al Estado se gasta y se adelanta a las empresas de los amigos del poder (vean quienes fueron los adjudicatarios), pero los avances nunca los vemos.

El 10 de julio del año pasado fuimos a la rotonda unas 800 personas, entre Auto Convocados y distintas agrupaciones políticas no oficialistas, a pedir que se reinicien las obras. La respuesta llego unos meses después cuando en octubre del 2022 Katopodis (Ministro de Obras Públicas de la Nación) anuncio que el 12 de ese mes se daba el inicio de las obras de ensanche a doble vía de la Ruta Nac. 5 que conecta entre Mercedes y Suipacha, del km 104 al Km 124, y que el monto de la obra era de $ 4.323 millones de pesos, se haría en un plazo de 36 meses y que las empresas en UTE CPC SA (del Grupo INDALO de Cristóbal Lopéz, ¿te suena?) y Vial Agro SA (De QUANTIN otro de los procesados por el Juez Bonadío en las causas de vialidad) ganaron la licitación para realizar dicha obra. Vale aclarar que lo único que se hizo entre octubre y diciembre del 22 fue poner carteles.

En enero del 23 aparecieron Katopodis, Wado De Pedro y una runfla de gerentes, directores y otros bichos, más Intendentes y Diputados Nacionales y Provinciales a sacarse la foto y a dar inicio nuevamente a las obras. Katopodis decía en ese momento: “Hoy iniciamos las obras que transformarán en autopista la Ruta 5 entre Suipacha y Mercedes. Otra ruta ex PPP que por decisión del presidente Alberto Fernández y del Gobernador Axel Kicillof reactivamos para seguir apostando a la producción y a una Argentina federal”. De esta declaración partimos que el ministro no tiene idea de lo que se va a hacer, pues el proyecto es de AUTOVÍA y no una AUTOPISTA (hay una gran diferencia entre una y otra). Por otro lado, da vergüenza ajena ver que ese día una moto niveladora, una retroexcavadora y un camión volcador fueron los actores de esta puesta en escena, y pasadas las horas fueron desapareciendo, para solo ser un recuerdo en una foto de redes, o de alguna nota.

Lo nefasto de esto es que si uno transita hoy la ruta desde Chivilcoy hasta Lujan lo único que ve como avance de obra es a unos 10 obreros haciendo encofrados de hormigón en alcantarillas y cunetas y terminando alguna base de algún terraplén para un puente y ve que el gran movimiento de máquinas es solo pasar alguna moto niveladora en la traza ya realizada como para que no crezca el pasto o una retro excavadora removiendo tierra cerca de los cruces de agua secos. Si siguen a este ritmo van a terminar estos 20 km en el año 2030. Ni soñemos que a Chivilcoy vaya a llegar hasta el 2040.

Da vergüenza el plazo de la obra, 3 años para hacer solo 20 Kilómetros y más todavía al leer el en la nota citada el importe actual de la obra, más de 9000 millones. El importe original fue ajustado en un 100% desde octubre a la fecha, cuando hay que hacer las cosas y robarnos otro poquito la inflación pasa a ser la real y no la informada por Indec, más del 100% en seis meses. Por si fuera poco, no se contempla en este proyecto los puentes de las entradas a la ciudad de Mercedes, que son un capítulo aparte, y que se harán por otra licitación de aproximadamente 3700 millones a precios de octubre del 2022, o sea hoy unos 7500 millones.

Debo criticarnos también a nosotros como sociedad, porque no despertamos, no nos defendemos, no protestamos como se debe ante los atropellos que vivimos día a día en este país; Argentina se está convirtiendo muy rápidamente en el peor país del mundo y nosotros no somos capaces de unirnos y levantar un cartel o hacer sonar una cacerola por lo que es nuestro, pedir por la ejecución de las cosas que se tienen que hacer y exigir el cumplimiento de las normas y leyes, nuestros derechos y garantías dictadas en nuestra Constitución. Yo no quiero ser cómplice por eso voy a ir a la marcha, ¿vos querés serlo?

Eduardo Dadario

Avanza Libertad