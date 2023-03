[Video] Día Internacional de la Mujer: Acto Oficial e inauguración de la muestra «Todas es Todas»

El Día Internacional de la Mujer fue conmemorado mediante un acto Oficial y la inauguración de la Muestra «Todas es Todas», en el Museo Pompeo Boggio, actividades presididas por el intendente, Guillermo Britos.

Participaron también, el secretario de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Esteban Genaro; la jefa Distrital de Educación, Liliana Varela, la coordinadora de Cultura, María del Carmen Ruggirello, funcionarios del Gabinete y la artista local, Marta Rocha. Un gran marco de público se sumó a la iniciativa.

Bajo el lema «Por un mundo digital inclusivo innovación y tecnología para la igualdad de género», varias artistas locales expusieron sus obras en las disciplinas pintura, arte vitral, fotografía, arte digital.

En primer término, el intendente aseguró: «En estos siete años de gestión siempre hemos reconocido a las Mujeres, la mayoría de los funcionarios son mujeres, hemos creado la Dirección de Género y seguiremos trabajando para que las Mujeres tengan cada día mayor cantidad de Derechos».

«Todavía en algunos ámbitos es muy difícil el reconocimiento de las mujeres. Hoy no es un día de celebración, hay que seguir trabajando, luchando y concientizando por los Derechos de la Mujer», concluyó.

Por su parte, la directora adjunta del Hospital, Marcela Conde, hizo una breve reseña de su trayectoria como profesional, desde su lugar como mujer.

«No fue fácil mi ingreso a la medicina, tuve que luchar con mis colegas masculinos que me ponían muchas trabas en mi desarrollo, como así también en mis opiniones. Me propuse luchar, no bajar los brazos y luchar por esta profesión que la volvería a elegir por el resto de mi vida», narró.

En este marco, consideró importante «agradecer al intendente, Guillermo Britos por la posibilidad, como así también al secretario de Salud, José Caprara, porque para mí fue un gran desafío, aprendí un montón de cosas y voy a seguir aprendiendo».

«Les digo a las mujeres que hay que luchar por lo que único quiere, por los sueños, los anhelos y lo que queremos», culminó.

Asimismo, la curadora de la muestra, María Lorena Bustos hizo una memoria descriptiva sobre las distintas exposiciones.

También hubo un show musical a cargo de la cantante Nadia Cadierno.

En el jardín del Museo, la Dj Fernanda Guerra deleitó a los presentes con música interpretada por mujeres.

VIDEO