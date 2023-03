Morales: «Violencia es haber dejado sin métodos anticonceptivos a Casa Pueblo en 2020»

En sus redes sociales, la coordinadora del espacio de acompañamiento terapéutico comunitario «Casa Pueblo», Rocío Morales, expuso una violenta situación que vivió en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en el contorno de la Plaza 25 de Mayo.

Morales marchó portando un cartel que proclamaba: «Violencia es haber dejado sin métodos anticonceptivos a Casa Pueblo en 2020», en clara alusión a la decisión tomada por la Región Sanitaria X, que encabeza Carolina Di Napoli.

En este sentido, expresó: «Por si no se visibilizó. Y aclaró que, aunque me peguen codazos en las costillas en plena marcha, siempre voy a ir con la verdad. Voy a defender lo que siento y pienso. ¿Ta Caro? Ah no perdón, ¿Ta claro?», en irónica referencia a Di Napoli.

En relación a esto, la referente del Movimiento Evita local, Micaela Román, el espacio en que también milita Morales, agregó: «Si defendieron a un violento y lo bancaron dentro de su sindicato, que se puede esperar del mismo sindicato, ¿no?».

«Hasta lo premiaron con un cargo. No es la primera vez, en marchas anteriores la misma integrante de la CTA actuó violentamente hacia mis compañeras. ¿Hay límites?»., cuestionó Román.

Asimismo, se manifestó sobre lo sucedido el intendente Guillermo Britos, quien escribió: «Llegaron al límite, golpear a una compañera del mismo frente político por reclamar métodos anticonceptivos para las compañeras. Hechos sagrados, contra cualquier palabra».