[VIDEO] Britos: “Nuestro trabajo va a llevarnos a un triunfo rotundo en octubre”

En el marco de una nueva salida del Gabinete municipal en el Parque Infantil, el intendente Guillermo Britos hizo referencia al comienzo de la campaña hacia las elecciones del 27 de octubre que se inicia hoy, evidenciando la convicción de que el espacio que él lidera consolidará el triunfo conseguido en las PASO, y será reelecto en su cargo.

En este sentido, enfatizó: “Junto a todo el equipo de trabajo estamos recorriendo los barrios, visitando vecinos, comercios y a la gente que no votó, y realmente la respuesta es gratamente sorprendente , y no tengo dudas de que obtendremos un triunfo holgado que nos permitirá continuar gobernando la ciudad”.

“Todo el afecto y el apoyo que nos brinda la gente nos da el impulso y la esperanza de que ganaremos y aun con un margen mejor que en las PASO ; esa es nuestra expectativa y con ese norte trabajaremos hasta octubre”, sostuvo.

Acto seguido, indicó: “Tenemos mucho trabajo y actividades por delante, y seguiremos apuntando que la comunidad nos acompañe con su voto tanto a nivel local como seccional, de la mano de Fabio Britos, teniendo en cuenta que no hay ningún otro diputado de Chivilcoy que pueda acceder a una banca”.

En modo de análisis, expuso: “Considero que no va a haber una polarización tan significativa entre Macri y Fernández, creo que Lavagna crecerá respecto lo que fueron las PASO, me parece que las elecciones nacionales se van a desenvolver de una forma distinta a agosto. De todas formas, nuestro espacio a nivel local no depende de ningún resultado, hemos demostrado otra vez que somos muy fuertes”.

“Nosotros en el 2017, cuando por parte del Peronismo nos enfrentamos a dos candidatos, por un lado, Patricia Mangino y por el otro Fernando Poggio, tuvimos 4400 cortes de boleta hacia nuestro espacio , 3000 personas que votaron a Florencio Randazzo, nos eligieron a nosotros a nivel local, y 1400 que votaron a Cristina Fernández, cortaron nos eligieron a nosotros acá”, detalló.

Con relación a esto, Britos remarcó: “Así que desde siempre nuestra lista cuenta con el apoyo del voto peronista, como del Radicalismo, y de otros espacios. Nosotros pregonamos el nombre de nuestro espacio que es el Consenso, aquí conviven representantes de los diferentes partidos e incluso independientes”.

“Nosotros mostramos hechos como el asfalto, las cloacas, la compra de la ex Clínica del Carmen, de la ex guardería “Estrellita de Belén”, la apertura del Hogar Integral para las víctimas de violencia de género, entre muchas otras más, y ante eso no hay palabras. Hemos demostrado que estamos capacitados para gobernar y que no dependemos del apoyo de nadie”, puntualizó.

Respecto al cuestionamiento de si podrá gobernar con un espacio diferente a nivel provincial y nacional, sentenció: “El panorama es mucho mejor a futuro, porque si se dan estos resultados, las trabas que tuvimos con Nación estos cuatro años ya no las vamos a tener.



Yo no tengo dudas de que con el Frente de Todos podré gobernar mucho mejor que con Cambiemos , porque recuerden que yo fui diputado provincial y fui jefe de bloque, por lo cual he tenido relación con muchos funcionarios que seguramente trabajaran en distintos cargos con el Frente de Todos”.

“Por lo cual, tendré una gran relación no política, pero sí de gestión, porque además nadie va a desconocer a un intendente que saca los puntos que nosotros sacamos con una lista que a nivel nacional saca ocho puntos”, indicó.

A lo que agregó: “De hecho ya he tenido varios llamados de personas de ese espacio que me piden que me sume a trabajar con ellos, pero reitero yo no soy ni seré parte política de ese espacio , pero si gestionaré, tal como hice con la gobernadora Vidal en este tiempo, que es lo que corresponde institucionalmente”.

Para finalizar, el jefe comunal aseveró: “Le transmito la tranquilidad a todos los chivilcoyanos de que nosotros vamos a gobernar y gestionar para la ciudad con quien esté , de la misma forma que hicimos durante este tiempo con obras más que importantes para el desarrollo de Chivilcoy”

“Este equipo de gobierno no mira los colores políticos, mira las necesidades de la comunidad y trabaja por ellas”, concluyó.

VIDEO