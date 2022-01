[Video] Autoconvocados: “Somos un grupo independiente que nos unimos por una causa común que es sacar la obligatoriedad del pase sanitario”

Días atrás se habían manifestado a través de un comunicado bajo el argumento de que es “limite peligroso para la libertad”.

Un grupo de personas autoconvocadas se manifestaron en contra del pase sanitario obligatorio, teniendo en cuenta que la vacunación en principio es voluntaria, motivo por el cual esgrimen que están sufriendo discriminación y la vulneración de sus derechos constitucionales.

En primer lugar, explican: “Somos un grupo independiente que nos unimos por una causa común que es sacar la obligatoriedad del pase sanitario, ya que la llamada vacuna en realidad es un experimento, a la cual nosotros podemos ser voluntarios o no a acceder”.

“Lo que queremos es que no nos discriminen y que no nos exijan el pase, ya que queremos entrar libremente a cualquier lado, dado que estando vacunados o no, contagiamos de la misma manera. Apuntamos a que nos dejen entrar libremente a los lugares, dado a que precisamente la vacunación es algo voluntario”, sostienen.

Asimismo, denuncian que “en el grupo tenemos personas de avanzada edad que han querido ingresar a instituciones de salud a hacerse un electrocardiograma y no las han dejado entrar”.

En cuanto a cómo actuar ante el pedido del pase sanitario, indican: “Legalmente, abogados y médicos no han explicado que esta medida no es constitucional porque va en contra de nuestros derechos humanos como pacientes y como ciudadanos. Pero, legalmente aún no hay caminos para defenderse; si bien se están haciendo algunos amparos y habeas corpus, esto recién empieza y lo ideal sería que no sucediera, porque la persona ya sea que esté vacunada o no puede contagiar igual; entonces no entendemos el sentido”.

Una vecina de Moquehuá, contó que “en el Banco provincia no me dejaron ingresar, y esto me parece un avasallamiento a la privacidad, porque considero que cada uno puede preservar contar o no si fue vacunado, por lo que considero que esto es una discriminación”.

Por su parte, la psicóloga Natalia Nanini, dijo: “Yo estoy vacunada, pero contra mi voluntad, ya que soy profesional de la salud y debí vacunarme para atender. La primera dosis me la di en julio, relativamente tarde, porque no quería, y la segunda en septiembre, y no me habían notificado el tiempo que debía esperar entre una y otra por las secuelas que puede traer”. “En cuanto a la tercera dosis no me la voy a aplicar, porque no sabemos cuándo va a terminar esto”, sostuvo.

“Por el momento no estoy teniendo complicaciones porque directamente no estoy ingresando a las instituciones que las solicitan; y la verdad es que en su momento también me vacuné para poder viajar al exterior”, agregó.

VIDEO