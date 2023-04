[Video] Asamblea en reclamo de viviendas dignas en el Barrio La Esperanza, organizada por la agrupación «La Castelli»

Estuvo presente la concejal Patricia Mangino, a quien se le hizo entrega de un petitorio para que presente en el Concejo Deliberante.

Se llevó a cabo una Asamblea Barrial, organizada por la agrupación «La Castelli», junto al Barrio Nueva Esperanza, en que invitaron a la concejal Patricia Mangino con la intención de solicitar viviendas dignas para los vecinos del lugar. En este marco, le hicieron entrega de un petitorio para que presente en el Concejo Deliberante.

En primer término, Marcelo Lobo, en nombre «La Castelli», reclamó por la limpieza de lugar: «En este caso puntual hay una zanja en este barrio que hace ocho años que nadie viene a limpiarla ni entubarla, que tiene 700 metros. Los dirigentes tienen que estar cerca del pueblo para enterarse que acá hay una zanja en que los chicos juegan y puede ser muy peligroso para su salud».

«Necesitamos que el estado municipal solucione este problema por eso estamos aquí, y también por el tema de la vivienda, porque queremos que se regularice la situación y que podamos obtener el Programa ARCA de Nación, que va a costar trabajo, pero necesitamos que ustedes estén presentes para que los dirigentes vean a las familias pidiendo por un derecho que es doblemente constitucional, porque lo dice tanto la Constitución de la Provincia y de la Nación», argumentó.

Seguidamente, agregó: «La situación de este barrio es penosamente inconstitucional y lo tenemos que denunciar constantemente, por eso celebramos cuando una dirigente política, cómo en este caso, la concejal y médica, Patricia Mangino, se acerca al pueblo y se entera de los problemas que hay en los barrios. Queremos que las viviendas dignas sean realidad en un momento».

Por su parte, la concejal Patricia Mangino, indicó: «Yo ocupo una banca de concejal porque la gente me eligió y le agradezco a Marcelo que me haya convocado para llevar este petitorio al Concejo. Sabemos que es difícil el tema de la vivienda y que es una asignatura pendiente que tienen todos los gobiernos con Chivilcoy, que ha crecido muchísimo. Hay muchos barrios como este y mucha gente que está anotada esperando su casa hace años».

De esta manera, explicó: «El dinero tiene que llegar de Nación y Provincia y hay que gestionarlo para que sea posible. Pero como dijo Marcelo, la vivienda digna es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Voy a llevar ese petitorio al Concejo, que es la voz de todos ustedes. Es una necesidad de muchos chivilcoyanos».

«También hay que ocuparse del tema del canal que corre por aquí que tiene que ver con la salud, y la higiene del lugar, y que, si bien no se soluciona en un día, se puede mantener limpio, y evitar complicaciones mayores, por eso debemos prevenir. Por ejemplo, en momentos como estos con un brote de dengue», remarcó.

Más tarde, sostuvo: «Yo no vengo a prometer nada porque no funciona así, no es que mañana van a tener sus viviendas, pero sí se puede gestionar y ser prolijos a la hora de entregarlas, porque aquí hay gente que hace mucho que la espera, que tiene hijos, y que merecían recibirlas y tal vez se ha priorizado a otras personas que no estaban en esas condiciones. Por eso debemos estar atentos la próxima vez que se finalicen nuevas viviendas».

Para cerrar, invitó a los vecinos del Barrio a presentarse al recinto cuando se trate el petitorio: «Los convoco al Concejo Deliberante para que todo el cuerpo los conozca, porque el HCD es el pueblo. Es importante que vayan así los ven y los conozcan para sepan de quienes se trata, quienes son los que reclaman. Así que están todos invitados para que me acompañen».

VIDEO