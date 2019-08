[VIDEO] Alonso habló sobre la continuidad de la campaña de cara a octubre y de las propuestas que tiene para Chivilcoy

La concejal y candidata a intendente por el “Frente de Todos”, Constanza Alonso, fue entrevistada en exclusiva por DeChivilcoy; habló sobre la continuidad de la campaña de cara a octubre, las propuestas que tiene para Chivilcoy, y sobre los entredichos que sobrevuelan en la previa de las elecciones.

En primer lugar, la candidata del Frente de Todos expresó: “Estamos bien, no hemos frenado en este camino de comprometernos con los vecinos de la ciudad, y de llegar a todos con las propuestas para transformar la ciudad”.

“Estamos trabajando todos los días, con muchas ganas y mucha fuerza, a partir de la gran elección que hemos tenido en las PASO”, agregó.

Asimismo, aseveró: “Nuestro desafío es llegar a mucha gente que aún no nos conoce, teniendo en cuenta la renovación que hemos tenido dentro del Peronismo, y apuntamos a llegar de la forma más personal posible a que nos conozcan los vecinos”.

En este sentido, señaló: “La principal estrategia de campaña es el contacto directo con ellos y afortunadamente la recepción es muy buena, a partir del cara a cara, en reuniones chicas, para proponerles un proyecto de Chivilcoy para todos”.

Con respecto a las principales propuestas para la ciudad, Alonso mencionó en primer lugar el tema laboral: “Al visitar cualquier barrio, lo primero que piden es trabajo”.

“Hoy vemos una desconexión entre el sector público y el sector privado, en donde no hay un dialogo fluido entre las empresas y el área de Producción local; si bien sabemos que las políticas nacionales han influido de manera determinante en esto, también hay una responsabilidad local en el abordaje de los temas y cómo se trabaja en la solución”.

A lo que añadió: “También propongo darle una solución a la gente que hace pizzas, churros, conservas, debemos juntarlos, comercializar sus productos, ofrecerles cursos, como respuesta una inmediata para que tengan una salida laboral

A su vez, destacó: “Chivilcoy tiene una potencialidad muy importante y debemos explotarla, pensando a futuro, con gente idónea en la materia”.

Más tarde, como segundo ítem hizo referencia a la cuestión educativa. En este sentido, expuso: “Tenemos que explotar el Centro Universitario, debemos convertirlo en un polo educativo regional, buscando carreras que necesitamos, que es algo que hoy no sucede”.

Con respecto al área de Salud, la concejal indicó: “Se deben volver a potenciar los Centros de Atención Primaria de la Salud, en donde se han dado varios pasos para atrás, y que hizo que mucha gente se vuelque al Hospital”.

“El problema ha sido el vaciamiento de la Salud a nivel nacional y provincial, pero también es cierto que algunas cosas se deben abordar de otra forma a nivel local”, subrayó.

De esta forma, puntualizó: “Todos los vecinos que asistimos al Hospital vemos que la situación de colapso, y hay cosas que se pueden resolver en los CAPS de los barrios. Tenemos un nosocomio que ha sido de excelencia y que en algunos puntos se mantiene igual, pero que está desbordado porque también mucha gente que ha perdido su obra social tiene que ir al hospital público”.

Con relación al tema viviendas, la candidata remarcó: “En 44 meses la gestión actual no ha podido entregar una vivienda, y eso es doloroso, porque hay muchos vecinos con problemas habitacionales”.

“Hay 296 viviendas del Plan Federal que están sin finalizar, y era un problema que debían solucionar, porque para eso nos eligen; no puede ser que por problemas personales que tienen los dirigentes políticos eso no se pueda resolver”, exclamó.

Respecto a la tirantez en la relación entre el actual intendente Britos y el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, Alonso espetó: “Me parece una irresponsabilidad no poder sentarse en una mesa a resolver problemas para la gente de la ciudad; entonces cuando el intendente dice que puede gobernar con cualquier signo político, lo único que se demostró es que en temas tan sensibles no se pudo; y si es un problema personal me parece aún más grave”.

“Priorizar cuestiones de vanidad, de ego y de ver quién se saca la foto me parece un problema”, sentenció.

A la hora de hablar de Seguridad, la concejal dijo: “Debemos dividir dos etapas, en la primera parte de esta gestión se saldó la falta de agentes y equipamientos, que en la sensación del vecino es importante porque se veían los policías en las calles”.

“Pero tras la salida de Carlos Perillo de la Secretaría de Seguridad que es una de las personas más idóneas en la materia a nivel nacional se vio un claro retroceso, sobre todo en el trabajo en la prevención, porque la gente no quiere que el delito se esclarezca, lo que quieren es que no ocurran”, afirmó.

Sobre lo que completó: “Ya no está el policía de proximidad, que camina los barrios; el estado de los patrulleros no es el mejor, y se ve la falta de mantenimiento; tenemos que cuidar a nuestra Policía, y por eso necesitamos un gobierno alineado a la Provincia, porque esto depende de ellos”.

Luego, denunció un apagón estadístico en muchas áreas como la de seguridad vial o siniestros, argumentando que no hay “demasiados datos fidedignos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier política pública”.

Cambiando de tema, se refirió a los apoyos que han logrado, como Gustavo Bruno, quien en un principio había construido una lista alternativa que luego no fue aprobada para competir en las PASO.

Con relación al acercamiento de Bruno esgrimió: “Mas allá de lo que pasa en cualquier cierre de lista, en donde pasan este tipo de cosas; siempre hemos tenido un dialogo fluido con Gustavo y su equipo, a quienes consideramos muy valiosos, por eso nos contactamos con ellos y les dijimos que este es un espacio amplio, con lugar para todos los compañeros que quieran sumarse”.

“No dudábamos de que se iba a sumar de cara a octubre por su compromiso con Chivilcoy, porque comparte nuestra misma visión, y porque sabe que necesitamos tener un gobierno peronista en la ciudad”, lanzó.

Así también, profirió: “Hoy el Peronismo está unido, y está acá; hemos tenido también otros gestos como el de Omar Bellicoso y seguramente tendremos otras novedades de otros dirigentes muy importantes que nos acompañarán y fortalecerán este proyecto”.

Asimismo, dijo: “Ojalá se sume Franetovich, yo no puedo hablar por él, pero esperamos contar con su apoyo para transitar en este camino”.

Seguidamente, con relación a los dichos que sobrevolaron con relación a la actual jefa de Gabinete y la esposa del intendente Guillermo Britos, Marcela Sabella, tras que Alonso declarará que ello no tendrá familiares en el gabinete, sostuvo: “Yo no hablé de ella, la respeto, solo dije que yo no tengo pensando poner familiares como funcionarios. No me referí específicamente a Sabella, sólo fue una diferencia que marqué con nuestra propuesta; y considero que hay muchísima gente idónea y capacitada en muchas temáticas y áreas para ocupar cargos”.

“No hablaba de ella, no sé porque se puntualizó en su persona, pero no fue un ataque personal; lo que si sentí como personal fue lo que dijo el intendente Britos de que yo no estaba capacitada para ser candidata a intendenta y de que estaba en este lugar por relaciones de mi marido”, pronunció.

“Eso sí fue personal y por mi condición de mujer y si es repudiable, yo no me referí específicamente a su mujer, fue una diferencia que marqué porque nosotros no contrataremos familiares para la función pública”, remarcó.

Para cerrar, Alonso invitó a los vecinos a sumarse a su espacio y expresó que no es momento de chicanas. “La gente está cansada de esas cosas, es hora de pensar una Nación, Provincia y un Chivilcoy sin grietas, y sin estas peleas que no contribuyen y estamos en ese camino”, concluyó.

