[VIDEO] 27 de febrero: Sesión Extraordinaria del Concejo para pedir que se garantice el comienzo de las clases

SESIÓN EXTRAORDINARIA

La presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Mangino, en conjunto con concejales de los bloques Cumplir y Unidad Ciudadana, y representantes de gremios docentes, se reunieron en el Concejo Deliberante para comunicar la sesión extraordinaria que se realizará el 27 de febrero, a las 20 horas, para pedir que se garantice el comienzo de clases el día 6 de marzo.

Mangino aclaró que la iniciativa fue informada al conjunto del cuerpo de concejales, y que al ser una sesión extraordinaria ellos puedan sumar propuestas en torno a esta temática, o a cualquier otra.

Por su parte, el referente de SUTEBA, Julio Andenucci, explicó que se reunieron los tres sindicatos que pertenecen al FUDB, junto con los concejales, porque vemos la preocupación que hoy existe por el comienzo del ciclo lectivo.

“Nosotros estamos pidiendo que las clases comiencen normalmente el día 6, pero a su vez, pero la gobernadora y el ministro de Educación son los responsables de que esto suceda”, exclamó.

Asimismo, fundamentó: “Queremos que reabran las paritarias, que se termine el cuarto intermedio y se nos convoque; si bien se hizo una oferta para este año falta la recomposición salarial del año pasado; y con respecto a lo nacional, pedimos que se reabra la paritaria nacional y se fije el piso que permitirá dar una igualdad salarial en toda la República Argentina”.

“Junto con los concejales pedimos esta sesión extraordinaria que nos fue otorgada e invitamos al resto de los concejales que estén abiertos a dialogar”, exhortó.

La concejal Constanza Alonso, de Unidad Ciudadana, informó que esta sesión se realizará en el marco de una movida a nivel provincial en la que se pedirá por la Emergencia Educativa. “Nosotros somos uno de los pocos distritos que estamos bajo esta prerrogativa por eso son tan importantes estos proyectos que se presentarán el día 27 y que ojalá se puedan aprobar”, dijo.

“La idea es crear una comisión mixta para poder hacer un seguimiento de las situaciones de infraestructura, como así también de la paritaria docente, y expresar nuestra preocupación y acompañamiento a los docentes de la Provincia por estos tres años y medio de ajuste sistemático a la educación, que se vio en todos los aspectos”, manifestó.

En este sentido, la representante de UDOCBA, Jessica Cofré, llamó a la oposición “para unificarse en la búsqueda de algo tan importante para la sociedad como es la educación”. “Es fundamental el compromiso, así que valoro mucho el impulso a este proyecto, y para no que se repita la tragedia que pasó en agosto del año pasado, que este gobierno cargará siempre sobre su espalda; debemos evitar que vuelva a suceder”, sentenció.

“Queremos que las paritarias sean televisadas para que las pueda ver el conjunto de la sociedad, y sean transparentes”, acotó.

La concejal de Cumplir, Carla Tomasini, contó que el proyecto de la creación de una comisión mixta ya había sido presentado en diciembre, pero que, por no contar con los votos necesarios, no llegó a comisión. A lo que alegó: “Por eso en esta ocasión no se invitó a los bloques oficialista ni de Cambiemos, porque ya demostraron su falta de interés”.

“Necesitamos esta comisión para hacer un seguimiento, porque nuestras peticiones nunca tuvieron una respuesta oficial de la jefa distrital de Educación, y necesitamos saber a dónde va el dinero del Fondo Educativo”, sostuvo.

Fernando Poggio, edil de Unidad Ciudadana, les pidió al resto de los concejales que estén presentes ese día para abrir el debate y fijar su posición: “lo importante es tener quórum y poder llevar adelante la sesión; queremos debatir y dar una respuesta a la comunidad educativa y a las familias garantizando lo que se tiene que garantizar, sin hacer puestas en escena como hace Vidal”.

Respecto al panorama de este año, Andenucci advirtió: “Este año por ser electoral, el gobierno acepta nuestro pedido para el 2019, pero no nos quiere otorgar la recomposición del 2018, por eso tenemos que partir del año pasado, si no se asegura esta recomposición no va a haber acuerdo”.

“Deben ser responsables y hacer una oferta coherente, sin olvidarnos de la paritaria nacional que es la madre de todas las paritarias”, espetó.

En relación con el sueldo de un docente, los representantes sindicales aclararon que “un cargo de un maestro que se inicia es de $16.500; de todas formas, el básico está muy por debajo, lo cual afecta a los docentes jubilados; siempre estamos expuestos a ser indagados, y estamos hablando de profesionales de la educación, formados en carreras que llevan tiempo y que deben capacitarse continuamente”.

Por último, sobre las condiciones edilicias de las escuelas de Chivilcoy, revelaron: “Se han hecho relevamientos durante el año pasado que muestran dificultades en infraestructura importantes, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, cloacas, rajaduras, techos rotos, que afectan a la y el bienestar de los niños y de los docentes”.

A lo que complementaron: “Hay escuelas que no están en condiciones de arrancar las clases, si bien se dice que hay obras, éstas están en stand by, por eso le pedimos a la gobernadora escuelas seguras”.

“El año pasado salió la Emergencia Educativa luego de las dos muertes que sufrimos en Moreno, y acá se hacía oídos sordos, mientras la Escuela Normal se caía a pedazos, y tras una movilización y una sesión ejemplar llegaron los $2.000.000 para la institución; sin eso, acá no pasaba nada”, aseveraron.

VIDEO