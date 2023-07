Transparencia es abrir todos los datos de la gestión municipal al público

Teniendo en cuenta que el gobierno municipal publicó que “Chivilcoy alcanzó el índice óptimo de transparencia de 100 puntos, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)”, el equipo de La Libertad Avanza local considera que el alcance de ese índice es limitado, y que sería necesario mejorar la transparencia de la gestión abriendo los datos a la comunidad y a la prensa, por ejemplo la composición de la planta de personal y la remuneración del personal jerárquico del Municipio.

En primer lugar, consideramos conveniente explicar qué ítems comprende el índice de la ASAP y que significa el puntaje obtenido por la Municipalidad de Chivilcoy.

El índice en sí mismo no puntúa la eficiencia, ni la validez de la información municipal, ni la apertura de los datos, ni si la gestión es buena, regular o mala. Tampoco valora si TODA la información de la municipalidad esta publicada, ni si la información que se publica es transparente o confiable. Lo que valora el Índice es si algunos cuadros de información contable están publicados en la web de la municipalidad en los tiempos previstos por la ley de responsabilidad fiscal.

La Municipalidad de Chivilcoy alcanzó el índice máximo de 100 puntos de la ASAP por el mero hecho de haber publicado en su página web el Presupuesto del Ejercicio (30p), la Situación Económico-Financiera trimestral (35p) la ejecución presupuestaria trimestral (10p), la ejecución trimestral de Gastos (10p) y el Stock de Deuda pública (10p), más 5 puntos porque la ASAP considera que la publicación en la web es de fácil acceso para el ciudadano.

Por supuesto que valoramos que se publiquen esos cuadros, pero es una obligación del Municipio hacerlo en tiempo y forma. A nuestro juicio, ello no es suficiente como para afirmar que la Municipalidad ha alcanzado un nivel óptimo de transparencia.

Por ejemplo, en la página web cada vez hay menos información sobre la planta de personal de la Municipalidad. Cualquiera puede verificar hoy que solamente se informa el total de personal de planta permanente y de la planta temporaria, pero no se detallan cuántos de esos cargos son jerárquicos, cuantos contratados hay como monotributistas, ni cuantos hay en Salud, en el Consejo Deliberante, en Seguridad, Educación, Recolección de residuos, etc. Esa información estaba publicada con más detalle para 2017 y 2018, pero no se explica porque para 2020, 2021 y 2022 solamente están los totales, sin ningún detalle del sector donde trabajan.

Respecto del personal jerárquico, no hay un acceso directo que informe cuántos son en la actualidad ni cuánto ganan, ni en qué sector esta cada uno. La última información disponible del personal jerárquico es de 2018, con casi 100 cargos de Dirección Superior Ejecutiva, sin indicación de quienes eran ni que hacía cada uno. Ahora no se sabe cuántos son, y menos se sabe cuento ganan ni qué hacen.

Finalmente, se reitera que la Municipalidad no ha publicado el detalle del personal permanente ni el transitorio ni los contratados para 2020, 2021 y 2022. Por ejemplo, para 2022 solo se ha publicado en la web que eran 1109 empleados de planta permanente y 722 temporarios.

En resumen, observamos que la Municipalidad cumple con la publicación de cierta información en su página web, pero que una gestión más transparente requeriría abrir los datos al público y a la prensa, en particular los vinculados al gasto de personal en general y del personal jerárquico en particular.

Contadora Publica Alejandra Chiessa

Contadora Publica Stella M. Molinari

Precandidatas a Concejales Titulares por el MID en La Libertad Avanza