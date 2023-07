[Chivilcoy] Primeros resultados: el agua no es apta para el consumo humano

De manera recurrente se viene desarrollando en nuestra ciudad la asamblea “El agua de cada mesa” en el Centro Cultural “Colgados de la rama” donde participan diferentes vecinos y vecinas quienes conversan y actúan al respecto en el marco del Mercado Popular Saludable.

En las últimas asambleas celebradas se decidió realizar muestras en diferentes puntos de la ciudad sobre el agua que consumimos. Debido a esto, el día 10 de julio del presente año se tomaron 24 muestras, cumpliendo con el debido proceso, para que se realicen estudios de nitritos, nitratos y arsénico en la Universidad de Luján. Las muestras fueron ofrecidas por vecinos y vecinas, quienes solicitaron estudiar ya sea agua de filtro, de pozo o incluso de red, siendo costeados por cada uno de ellos.

Como resultado de los estudios mencionados, el agua arroja valores muy por encima de los que la OMS indica, así como también nuestro Código Alimentario Argentino: Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l.

Los resultados arrojados, no deben sorprendernos, ya que es una lucha desde hace varios años por nuestra comunidad, mostrándose que los valores de arsénico tomados allá por en el 2017 no distan de los tomados a la fecha. Demostrando y reforzando lo que, no solo un par de vecinos indican, sino como así también expresa la justicia: «El agua de Chivilcoy no es apta para el consumo humano».

Los estudios realizados por la Universidad de Luján, a pedido de los vecinos que fueron participes de este acto, serán exhibidos en la Asamblea del día 5 de agosto, con un mapeo de nuestra ciudad indicando los barrios, plazas y establecimientos educativos cercanos con sus respectivos valores del arsénico que nos acecha.

Se convoca a toda la comunidad porque el agua de Chivilcoy no se puede consumir más en este estado, no podemos seguir pagando para que nos enfermen, ABSA tiene que hacerse responsable del daño en la salud humana que causa a nuestra comunidad y es por ello que se van a tomar las respectivas medidas legales.

Por otra parte, los vecinos que han sido partícipes del mencionado estudio, ofreciendo su agua para las muestras, exigen tanto a los funcionarios actuales como a los candidatos, que se acerquen a la asamblea el día 5 de agosto a modo de conocimiento de la problemática, acompañamiento y respaldo a toda nuestra comunidad.

Las luchas son colectivas, ninguno se salva solo. El agua es un derecho humano, es esencial para la vida de todos. No podemos permitir que nos sigan envenenando.

Nota pedida por los y las integrantes de la Asamblea «El agua de cada mesa»