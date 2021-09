Todo sobre el estreno de HOY de “La Casa de Papel”

Las plataformas de streaming no paran de ofrecernos entretenimiento ilimitado, no importa si sos grande o pequeño, es un hecho de que la mayoría de nosotros a la hora de pasar un buen rato elegimos ver una buena película o serie.

En Argentina la plataforma más usada es Netflix, con más de 5 millones de suscriptores, en todo el país. La plataforma no solo tiene producciones clásicas, sino que también genera su propio entretenimiento, con una oferta variada de géneros y para todas las edades. Dentro de las series más vistas por los argentinos encontramos “La Casa de Papel”, esta producción española nos cautivó desde el primer capítulo cuando el profesor elige a su banda para realizar uno de los robos más grandes de la historia a la Casa de la Moneda de España.

Si bien en internet se llenaron de rumores sobre el estreno de la temporada número 5, finalmente Netflix anunció cuándo subirá a la plataforma la tan ansiada quinta y última temporada.

Se informó que la subirán en dos partes, los primeros 5 capítulos se estrenarán HOY 3 de septiembre y los otros 5 capítulos restantes el 3 de diciembre.

Por lo que pudimos ver en el trailer que difundió Netflix, podemos ver que esta temporada tendremos mucha acción, emoción y sangre.

Un pequeño adelanto de lo que será esta temporada

Esta temporada será la continuación de la cuarta, donde terminamos felices de que hayan podido rescatar a Lisboa de los policías y se haya podido reunir con Río, Denver, Tokio, Estocolmo, Palermo, Helsinki, Bogotá y Manila.

El intento por lograr fundir todo el oro del Banco será complicado ya que no tienen la ayuda del Profesor, que ha sido capturado por Sierra. Alicia Sierra es un personaje del cual no sabemos qué esperar, ya que no sabemos qué desea ella con el secuestro del Profesor, y a nadie se le ocurre pensar que lo que quiere es ganarle a los malos, siendo tan calculadora, debemos dar por hecho de que está buscando una forma de salir ilesa de la situación.

Sumado a todo lo anterior llevan encerrados hace más de 100 horas en el Banco de España, y las cosas se empiezan a poner peor ya que esta vez no solo se enfrentarás a sus enemigos habituales, sino que también al Ejército, lo que dará comienzo a una guerra.

Poster Oficial

El lanzamiento del póster oficial de la primera parte de la quinta temporada nos llenó de preguntas. Podemos ver que salen todos los integrantes que ya conocemos y los nuevos personajes, pero no sale el Profesor, lo que nos hace creer que será el próximo que caerá, además los productores dijeron que en esta temporada quisieron poner en jaque al personaje y hacérsela difícil, lo cual no hace rogar por un rescate milagroso de él.



Nuevos Personajes

En los primeros capítulos podremos conocer a Rafael el hijo de Berlín de 31 años, que interpreta Patrick Criado, un personaje que tiene muy en claro que no quiere seguir el camino de su padre. Otra cara nueva en la serie es Miguel Ángel Silvestre que actúa de René. Él era el amor de Tokyo antes de meterse en la banda y el que la metió en el mundo de los robos. José Manuel Seda, también se une en esta temporada, el interpreta a Sagasta, el comandante del Ejército Español, con una personalidad avasalladora que no tiene miedo de quebrar sus propios valores éticos y morales para lograr su objetivo, personalidad que formó después de haber trabajado durante años enfrentándose a lo peor que el ser humano tiene para ofrecer

Además de todo lo nuevo que viene, la serie se llenará de “Flashbacks” de Nairobi, un personaje que nos hizo sufrir mucho cuando murió, de hecho, la actriz que interpreta el papel, Alba Flores, muchas veces declaró que deseaba volver a la serie, si bien eso no era posible, los productores pudieron ingeniárselas para que ella vuelva a la pantalla.

Spoiler



Miguel Herrán, subió en su Instagram una imagen con el nombre de Río el personaje que interpreta y con una canción titulada The End, los seguidores no han dejado escapar este detalle, y ha empezado a dar vuelta el rumor de que Río capaz muera en la nueva temporada, pero los productores no han hablado al respecto así que, hoy podremos averiguar qué pasará con la banda y cómo lograron sobrevivir a todos los imprevistos sin un plan.



Fuente: selectra.com.ar