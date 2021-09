Régimen de Zona Fría: El director de OMIC aclaró que “el descuento del 30% es sobre el valor del costo del gas, y no sobre la factura total”

Ante la confusión de mucha gente en torno esto, remarcó que “es importante tenerlo en cuenta, ya que los descuentos en la factura final no serán tan significativos como se esperaba”.

El director de OMIC, Joaquín Oteiza, informó que hace unos días mantuvo una reunión con las autoridades en relación a la aplicación de la Ley 27.637 que amplió el universo de beneficiarios del Régimen de Zona Fría y aclaró que “el descuento del 30% es sobre el valor del costo del gas, y no sobre la factura total”.

En este sentido, explicó: “Mantuvimos una reunión con las autoridades de Camuzzi de la ciudad, y el director de la Defensoría del Pueblo, Juan Fancio, en la cual analizamos cómo se va a aplicar el programa contemplado por la Ley de Régimen de Zona Fría en Chivilcoy”.

“Se debe tener en cuenta que el descuento que establece la Ley -en la que Chivilcoy fue incorporado cuando se giró el proyecto al Senado porque al principio no estaba-, es del 30% sobre el valor del costo del gas, no sobre la factura completa. Esto es para destacar porque el descuento no va a ser el que la mayoría supone” , clarificó al respecto.

En relación a esto, puntualizó: “Mucha gente creyendo que los descuentos iban del 30 al 50% total elevó el nivel de consumo, por eso hay que saber que es sobre el costo del gas”.

“Si bien la temporada de frío más dura ya pasó, hay que tenerlo en cuenta mirando para adelante”, sostuvo.

Seguidamente, indicó: “Esto se aplicará a partir de la próxima factura, que se emitirá entre los últimos días de agosto o principios de septiembre , contemplando el descuento establecido del 30% para usuarios residenciales y el 50% para los que cuentan de beneficios como la tarifa social”.

Haciendo una evaluación de esto, detalló: “Si analizamos la factura vemos que viene con una serie de ítems, los cuales no van a estar contemplados en el descuento que se hace”.